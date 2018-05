Con la questione scudetto che pare essere ormai chiusa, a tenere alto l'interesse dei tifosi italiani è la lotta salvezza e la corsa per conquistare il diritto di partecipare alle prossime coppe. Oltre al piazzamento Champions c'è anche la corsa alla prossima Europa League a rendere avvincenti questi ultimi due turni di campionato: un mini torneo che coinvolge Milan, Atalanta, Fiorentina e Sampdoria.

Ad arbitrare questa lotta per entrare nella seconda competizione europea, sarà la squadra di Rino Gattuso con la finale di Coppa Italia e con i due scontri diretti con Atalanta e Fiorentina. Staccato di un solo punto dalla formazione di Gasperini e a tre e quattro lunghezze rispettivamente da toscani e liguri, il Diavolo è dunque atteso dal primo match ball della stagione.

Cosa succede se il Milan vince la Coppa Italia

Ma se il Milan riuscisse davvero a vincere la Coppa Italia e a qualificarsi di diritto, cosa succederà con le altre pretendenti? Se i rossoneri vinceranno con la Juventus e riusciranno ad arrivare sesti, il settimo posto in campionato si liberebbe per Atalanta, Fiorentina e Sampdoria. In caso di successo a Roma e di arrivo al settimo gradino della Serie A, Bonucci e compagni andrebbero a giocare l'Europa League insieme alla quinta e alla sesta del campionato.

Cosa succede se la Juventus vince la Coppa Italia

Nell'ipotesi di una vittoria bianconera allo stadio Olimpico, con la squadra di Allegri già qualificata per la Champions, diventerebbe decisivo anche il settimo posto. Davanti a questa eventualità diventerebbero dunque due i posti per le quattro squadre in corsa con la quinta e la sesta che accederanno direttamente ai gruppi, mentre la settima partirà dai preliminari.

Rispetto a quanto avveniva tre anni fa, bisogna inoltre ricordare che la perdente della Coppa Italia non ha alcun diritto di qualificarsi in maniera automatica qualora la vincitrice fosse già certa di un piazzamento europeo. In poche parole, al Milan converrà cercare di vincere per evitare di dover decidere il proprio destino nei due scontri diretti finali del suo campionato.