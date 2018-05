Due giornate per entrare in Europa, due giornate in cui tutto può cambiare ed essere il contrario di ciò che la classifica presenta oggi. Sia per quanto riguarda la Champions sia per il discorso sull'Europa League. La partita cardine è stata giocata a Roma, all'Olimpico dove l'Atalanta ha impattato contro la Lazio. Così, i nerazzurri si sono riavvicinati all'Europa e hanno frenato la squadra di Inzaghi che ora è a soli 2 punti dall'Inter.

Bagarre Europa. Da un lato dunque, c'è l'Atalanta che insieme alla Fiorentina mette pressione sul Milan, dall'altra c'è l'Inter che spinge per strappare un posto in Champions. E nelle ultime due giornate si preannunciano tre veri e propri spareggi per l'Europa che decideranno le sorti dei club coinvolti. C'è ovviamente Lazio-Inter all'ultima giornata, ma anche Atalanta-Milan alla prossima e Milan-Fiorentina nell'ultimo atto di campionato.

Lazio-Inter, match determinante. Con la vittoria di Udine e il pareggio interno con l'Atalanta riaccende il match dell'Olimpico alla 38a giornata quando si disputerà Lazio-Inter. Spalletti a -2 dal quarto posto ma con tre vittorie l'Inter potrebbe approdare in Champions League. Icardi e compagni dovranno andare a vincere a Roma sempre che tutto resti così. L'Inter gioca a San Siro contro il Sassuolo, la Lazio andrà a Crotone dove Zenga si gioca la salvezza.

Il Milan, ago di Europa League. Chi resta fuori dalla corsa Champions (Lazio o Inter) occupa un posto in Europa League lasciandone solo uno se il Milan vince la Coppa Italia contro la Juve o due se vince la Juve. La sfida per l'Europa League si gioca sull'asse Atalanta-Milan-Fiorentina. Nella prossima giornata la squadra di Gasperini sfida proprio i rossoneri in cui servirà solamente vincere (il Milan è solo a +1). Il Milan deve difendere il vantaggio di un punto e poi pensare alla Fiorentina (a -3) perché nell'ultima giornata a San Siro ci saranno proprio i viola. In caso di arrivo a pari punti contano gli scontri diretti e in caso di ulteriore parità la differenza reti negli scontri diretti e poi quella generale.