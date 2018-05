Atlético Madrid e Olympique Marsiglia si affronteranno nella finale della UEFA Europa League 2017/2018. La squadra del Cholo Diego Simeone ha eliminato l'Arsenal, in quella che è parsa una finale anticipata, vincendo per 1-0 al Wanda Metropolitano con un goal di Diego Costa, e giocherà un'altra finale europea, la terza volta in quattro anni: i rojiblancos sanno già cosa significa vincere questo torneo visto che hanno trionfato nelle stagioni 2009/10 e 2011/12. La rivale sarà l'OM di Rudi Garcia che si è sbarazzato con grande sofferenza del Salisburgo ai supplementari grazie ad una rete di Rolando. La squadra francese giocherà la sua terza finale di Coppa UEFA, dove aver perso nel 1998/99 contro il Parma e nel 2003/04 contro il Valencia.

La vincitrice di Europa League avrà un posto sicuro nella Champions League del prossimo anno. Per la finale il Marsiglia è stato sorteggiato come squadra ospitante mentre l'Atlético sarà da ospite. L'ultimo vincitore di quella che era stata definita la Coppa UEFA è stato il Manchester United, che ha sconfitto l'Ajax 0-2 la scorsa stagione.

Dove vedere la finale di Europa League 2018

La finale dell’Europa League 2018 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8, su Sky Sport e Sky Calcio. Diretta streaming sul sito di TV8 (gratis) e su Sky Go (a pagamento).

Dove si gioca la finale di Europa League 2018?

La finale si giocherà il 16 maggio alle ore 20.45 allo stadio Parc OL di Lione, in Francia. La stadio è stato costruita per Euro 2016 e detiene il record di presenze in una partita di calcio femminile in Francia: con 22.050 spettatori per la semifinale di Champions League 2016 tra Lione-PSG. Il Parc OL ospiterà la partita di apertura e la finale della prossima Coppa del Mondo femminile, che si terrà nel paese francese dal 7 giugno al 7 luglio 2019.

L'Azerbaijan ospiterà la finale di Europa League 2019

La prossima stagione, quella 2018/2019, la finale di Europa League si giocherà per la prima volta nella stessa settimana della finale di Champions League e verrà disputata mercoledì 29 maggio 2019 allo Stadio Olimpico di Baku in Azerbaijan.