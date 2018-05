La finale di Europa League 2017/2018 se la giocheranno l'Atletico Madrid e l'Olympique Marsiglia. Il 16 maggio, ore 20:45, al Parc OL di Dacines-Charpieu, comune che fa parte dell'area metropolitana di Lione, sarà un vero e proprio derby ‘neolatino' e l'ultima volta che si sono affrontate una squadra spagnola e una francese in finale di questa competizione era la stagione 2003/2004, quando il Valencia riuscì a battere per 2-0 proprio il Marsiglia.

I colchoneros, a sei anni dal trionfò per 3-0 sull'Athletic Bilbao, hanno battuto Arsene Wenger. alla sua ultima panchina con i Gunners in Europa, per 1-0 grazie al ritorno al goal di Diego Costa nel recupero della prima frazione di gioco. Diego Pablo Simeone è riuscito a centrare l'ennesimo obiettivo importate nelle coppe europee, nonostante fosse squalificato e si prevede una lunga assenza dalla panca nelle gare continentali. El Cholo è stato sostituito da German El Mono Burgos, che non ha fatto sentire troppo l'assenza del primo trainer dei roijblancos. Da valutare l'infortunio del difensore francese dell'Arsenal, Laurent Koscielny, in ottica Mondiale.

Compito più difficile per l'OM che ha dovuto faticare le proverbiali sette camice per avere la meglio di un bellissimo Salisburgo: austriaci che recuperano il 2-0 dell'andata ma si devono arrendere nel finale ad una rete di Rolando, entrato pochi minuti prima.

Atletico Madrid-Arsenal 1-0

I Gunners non sono particolarmente fortunati e dopo pochi minuti hanno perso capitan Laurent Koscielny per la sospetta rottura del tendine d'Achille. La squadra di Wenger ha provato a spingere una po' ma non sono arrivati particolari problemi per Oblak. Il ritmo aumenta e l'Atletico ha provato a rispondere all'offensiva degli inglesi: Koke e Griezmann mettono paura a Ospina ma in entrambe le occasioni la palla termina al lato di pochissimo. La rete del vantaggio dell'Atletico è arrivata nei minuti di recupero della prima frazione con Diego Costa che non ha sprecato un bellissimo assist di Griezmann e ha infilato la palla alle spalle del portiere avversario a due mesi dall'ultima rete.

Nella ripresa la gara è più aperta e si sono susseguite diverse occasioni, sia da una parte che dall'altra, ma non sono arrivate altre reti e così l'avventura europea di Arsene Wenger con l'Arsenal si è conclusa con una sconfitta.

Salisburgo-Olympique Marsiglia 2-1

Nel primo tempo il Salisburgo si è mostrato volenteroso ma non è bastato a mettere in difficoltà la squadra di Rudi Garcia che alla Red Bull Arena si è difesa in maniera ordinata fino ad inizio ripresa, quando gli austriaci hanno trovato la rete del vantaggio con il centrocampista Amadou Haidara che dopo una serie di dribbling ha battuto Pelè sul primo palo.

La squadra di Marco Rose ha trovato il raddoppio al 65′ con Xaver Schlager che ha calciato dai 16 metri in maniera indecisa ma una deviazione di Sara ha messo fuori tempo Yohann Pelé e ha rimesso in equilibrio la situazione. Francesi in totale confusione dopo la prima rete e con la crescente autostima la squadra di proprietà della Red Bull è riuscita a

Il Salisburgo è riuscito a portare la gara ai supplementari con una grandissima prova e ha iniziato fortissimo l'extra-time con Ćaleta Car, che ha messo paura all'OM da distanza ravvicinata ma Pelé ha salvato tutto con un grandissimo intervento, e Dabbur, che ha messo fuori da buona posizione. A pochi minuti dalla fine dei supplementari è arrivata la rete di Rolando che ha relegato al Marsiglia la finale dell'Europa League. Questo goal è arrivato a 7 anni dall'ultimo e ha regalato la quinta finale europea al club francese.

Nel finale è il nervosismo a tenere banco e Haidara si fa espellere in maniera un po' troppo plateale. Onore al Salisburgo ma saranno Rudi Garcia e i suoi ragazzi a giocare la finale di Lione.