I giocatori di Atletico Madrid e dell'Arsenal hanno dimenticato per qualche minuto di essere avversari per avvicinarsi tutti insieme a Laurent Koscielny. Il difensore francese nel corso della semifinale di ritorno di Europa League ha rimediato un gravissimo infortunio che rischia di tenerlo lontano dai campi di calcio a lungo e di fargli saltare i Mondiali della prossima estate. Un problema molto serio al tendine d'Achille per il transalpino che si è accasciato al suolo molto sofferente, prima di essere trasportato fuori in barella.

Koscielny, brutto infortunio in Atletico-Arsenal

Il difensore francese si è infortunato da solo mentre cercava di prendere posizione su Diego Costa. Un movimento falso e il piede destro che cede per Koscielny che si è accasciato al suolo rotolandosi per il dolore. Subito accortosi della gravità dell'infortunio, il difensore di Wenger ha più volte colpito il terreno di gioco con i pugni per la rabbia. Intorno a lui si è subito formato un capannello di uomini, con compagni e avversari che hanno provato a incoraggiare il calciatore classe 1985. Quest'ultimo in lacrime e con le mani sul volto è stato costretto a lasciare il campo in barella.

Infortunio Koscielny, le condizioni

Stando alle immagini e alle prime indiscrezioni che arrivano dal Wanda Metropolitano, per Koscielny potrebbe trattarsi di un problema al tendine d'Achille. Si teme addirittura la rottura dello stesso, per una situazione che rappresenterebbe una tegola pesantissima per il ragazzo che probabilmente si è accorto sin da subito della gravità del problema. Si teme un lunghissimo stop e un arrivederci alla prossima stagione per il francese.

Koscielny, addio Mondiali

Bisognerà aspettare l'esito degli esami strumentali ma al momento c'è grande pessimismo in casa Arsenal. Brutte notizie dunque per Koscielny che sembra destinato a saltare i Mondiali con la Francia. A tal proposito tra i più preoccupati per le condizioni del difensore è sembrato il connazionale Antoine Griezmann che in campo si è portato le mani sul volto dopo aver visto la sofferenza del compagno in Bleus. Deschamps rischia dunque di perdere uno dei suoi possibili centrali in Russia.