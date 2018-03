Dopo il folgorante 5-0 alla Sampdoria l’Inter ha spazzato via tre mesi molto complicati ed è tornata tra le prime quattro. La qualificazione alla Champions League, il grande e vero obiettivo stagionale, non sembra più impossibile da raggiungere e allora con maggiore fiducia il tecnico Spalletti e i dirigenti Ausilio e Sabatini si sono rimessi a pensare alla campagna acquisti estiva, che sarà molto ricca se i nerazzurri torneranno nella principale competizione sportiva europea per club.

Già bloccati De Vrij e Lautaro Martinez

Walter Sabatini e Piero Ausilio hanno già preso due giocatori. Arriverà con certezza Stefan De Vrij, difensore olandese che non ha voluto rinnovare con la Lazio, preso gratis e che farà coppia con Skiniar. Dal Racing Avellaneda invece arriverà il ventenne attaccante Lautaro Martinez, soffiato al Borussia Dortmund, e che rinforzerà il reparto offensivo.

Obiettivo Asamoah

Quest’anno è ritornato a giocare su alti livelli Kwadwo Asamoah. Il ghanese ha spesso tolto il posto al brasiliano Alex Sandro, ma finora non ha voluto rinnovare il proprio contratto con la Juventus, in scadenza a giugno. Tante squadre stanno corteggiando il ghanese, tra queste c’è l’Inter che sembra favorita su Roma e Napoli.

I nomi per il centrocampo dell’Inter

Spalletti ha senza dubbio bisogno di un grande centrocampista. Piacciono al tecnico nerazzurro i blucerchiati Praet e Torreira, ma sul primo c’è la Juventus e sul secondo il Napoli. E così salgono le quotazioni di Niccolò Barella, centrocampista che sta crescendo di partita in partita e che ora oltre alla quantità sta mettendo in campo anche tanta qualità. Un nome a sorpresa è quello di Lucas Tousart, un giocatore del Lione e dell’Under 21, è stato visionato da osservatori dell’Inter nel match di Europa League con il CSKA Mosca.