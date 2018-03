Le figurine sono una passione che uniscono grandi e piccoli. In Inghilterra in questo periodo l’attenzione è forte nei confronti dell’album prodotto dalla Panini per i Mondiali di Russia 2018. Lì è già uscito, e le polemiche non sono mancate per i costi troppi alti delle bustine. I social invece hanno ironizzato e non poco sulla figurina di Phil Jones. Il difensore del Manchester United appare molto diverso in quella immagine rispetto a come è per davvero.

La figurina di Phil Jones di Russia 2018 diventa virale

In terra d’Albione si può già provare il brivido dell’apertura di un pacchetto di figurine. E quando ci sono i Mondiali la sorpresa è sempre enorme perché in fila possono uscire magari grandi calciatori, come Messi o Ronaldo, gli stemmi di una nazionale e anche perfetti sconosciuti, che poi magari conquisteranno notorietà.

in foto: La figurina di Phil Jones nell’album di Russia 2018.

In Inghilterra chi ha pescato nella bustina Phil Jones è rimasto davvero molto sorpreso. Perché il centrale del Manchester United, un giocatore duro, difficile superare, molto grintoso, compare con un’immagine molto diversa da quella reale. E sui social la sua figurina è diventata virale. Jones sembra avere una patina sul volto, sembra essere stato usato il photoshop, va da sé che i commenti sono piovuti copiosi e l’ironia è stata davvero molto forte nei confronti di Jones.

La polemica per l’elevato costo dell’album dei Mondiali Panini

Nei giorni scorsi il ‘Times’ aveva dedicato un pezzo all’album delle figurine Panini dei Mondiali e aveva scritto che il prezzo delle bustine era aumentato troppo, passando da 50 a 80 pence (circa un euro). La casa modenese è stata pure accusata di avidità, perché servirebbero circa 600 sterline (700 euro) per completare l’album di Russia 2018. Una cifra altissima che basta per acquistare un abbonamento per una squadra di Premier League. Le accusa del quotidiano erano basate soprattutto sull’inflazione, perché raffrontando i costi dell’album del 1986 a quello di oggi si trova un aumento molto grande.