A pochi giorni dalla brutta notizia del Palermo estromesso dal prossimo campionato di Serie B, il calcio italiano lancia un salvagente a tutti i tifosi siciliani. La Figc ha infatti scelto lo stadio "Barbera" e il "Massimino" di Catania, quali prossimi impianti per le gare della Nazionale italiana di Roberto Mancini, quella femminile di Milena Bertolini e l'Under 21 del nuovo commissario tecnico Paolo Nicolato.

Un regalo per la regione Sicilia, che Gabriele Gravina ha voluto festeggiare con il primo cittadino di Palermo: "Ho condiviso questa decisione con il sindaco Orlando, uno dei principali sostenitori del ritorno delle Nazionali in Sicilia – ha dichiarato il presidente della Figc – Siamo felici di portare l’azzurro in una terra che ama il calcio con passione sincera e travolgente. Mi aspetto una straordinaria ospitalità".

Il programma delle gare azzurre

A dare il via a questa invasione azzurra nelle due principali città siciliane sarà l'Under 21 del ct Nicolato: attesa a Catania venerdì 6 settembre per la prima amichevole stagionale contro i pari età della Moldavia. Sarà un evento speciale per gli azzurrini, che giocheranno per la prima volta nella loro storia nella città siciliana a quattro giorni dalla sfida con il Lussemburgo per le qualificazioni a Euro 2021. Under 21 che tornerà poi a Catania anche in novembre (il 19) per affrontare l'Armenia.

Le ragazze azzurre, che giocheranno invece la loro terza gara in Sicilia, scenderanno in campo martedì 8 ottobre a Palermo per affrontare la Bosnia Erzegovina in un incontro valido per le qualificazioni a Euro 2021. Infine sarà la volta degli Azzurri di Roberto Mancini. Chiellini e compagni saranno invece di scena al "Barbera" lunedì 18 novembre. L'avversario dei nostri ragazzi sarà l’Armenia: l'ultimo del girone di qualificazione all'Europeo del 2020.