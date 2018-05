Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha proposto di organizzare una mini Coppa del Mondo con otto squadre ogni due anni e che dovrebbe prendere il posto della Confederations Cup. Questo torneo che potrebbe chiamarsi ‘Final 8' che dovrebbe essere una sorta di climax di una Nations League a livello globale e la cui prima edizione è prevista nel 2021, dovrebbe avere un budget garantito per i prossimi 12 anni di addirittura 25 miliardi.

In una lettera che l'agenzia tedesca Reuters ha avuto modo di consultare, Gianni Infantino ha detto che un gruppo solido e serio di investitori non identificati si era proposto di spendere questa somma per garantire i diritti del torneo che si dovrebbe svolgere tra ottobre e novembre di ogni anno dispari dal 2021 e quelli di una nuova versione del Mondiale per Club, che sarebbe dovuto iniziare lo stesso anno con 24 squadre. Nella lettera non era indicato con chiarezza quanti posti sarebbero stati assegnati per ciascuna delle confederazioni.

Sold-out i biglietti per Russia 2018 ma c’è una eccezione

Biglietti quasi esauriti e stadi sold-out per il Mondiale 2018 che inizierà il prossimo 14 giugno a Mosca con la gara tra Russia e Arabia Saudita. La febbre per la Coppa del Mondo è già iniziata e le undici città (Ekaterinburg, Kaliningrad, Kazan, Nizhny Novgorod, Rostov sul Don, Samara, San Pietroburgo, Saransk, Sochi, Volgograd e, ovviamente, la capitale Mosca) che vedranno come sede le gare del torneo saranno inondate da tifosi di tutto il mondo. L'unica eccezione è Volgograd per la partita dell’Inghilterra contro la Tunisia ci sono tagliandi ancora disponibili, con i tifosi anglosassoni che risentono dei cattivi rapporti politici con la Russia. Oltre alla gara della nazionale dei Tre Leoni ci sono ancora i biglietti a disposizione per le gare di Islanda e Polonia.