Il countdown verso Russia 2018 è oramai iniziato, per chi ci sarà. Non per l'Italia e gli italiani che saranno obbligati a guardare le partite iridate dalla televisione o annegare il dispiacere di non esserci con delle vacanze lontano d tutto e da tutti. Perché tra metà giugno e metà luglio, nolenti o volenti, si sentirà parlare (quasi) solo di Mondiale.

In Russia la kermesse iridata è già un successo. Al di là delle polemiche sull'organizzazione, sulla reale sicurezza pubblica garantita dalle autorità, sugli impianti più o meno avveniristici, c'è una certezza: un sold-out pressocchè ovunque in vista delle partite in calendario.

La febbre mondiale. In queste settimane, infatti, si è registrata una vera e propria impennata nella vendita dei tagliandi validi per assistere a tutte le partite della prima fase a gironi. Se non al cento per cento, poco ci manca: tutti gli stadi sono esauriti e poco conta se a giocare c'è la squadra di casa, la Germania, la Spagna o il Brasile: la voglia di calcio vero pervade l'intero Paese oramai nel pallone.

Sold out. Chi vuole cercare un tagliando si deve affrettare e rischia di rimanere con la bocca asciutta: i biglietti sono già terminati in nove delle undici sedi del Mondiale. Dalla più grande alla più piccola, dallo stadio più moderno a quello meno famoso: Mosca, San Pietroburgo, Kazan, Samara, Nizhny Novgorod, Sochi, Rostov sul Don, Kalingrav ed Ekaterinburg. Tutte queste sedi che ospiteranno le partite mondiali hanno terminato i posti a disposizione. Il tutto a poche ore dall’inizio della vendita fisica nei centri abilitati per trovare gli ultimi tagliandi.

Tensione politica tra Inghilterra e Russia. C'è una eccezione, però, a conferma della regola: Inghilterra, Islanda e Polonia sono le protagoniste delle partite in cui sono ancora disponibili i biglietti. Se per Islanda e Polonia non è strano, per la nazionale inglese resta la sensazione che se a Stalingrado, oggi comunemente chiamata Volgograd, ci sono ancora tagliandi disponibili Inghilterra-Tunisia, tutto dipende certamente dai difficili rapporti politici tra i due Paesi, Inghilterra e Russia.