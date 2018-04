Tempo di rivoluzioni per il calcio, in campo e fuori. Se il Var, che sarà utilizzato anche nei prossimi Mondiali, ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per il calcio giocato, presto potrebbero arrivare novità importanti anche sulle regole del calciomercato. Oltre infatti alla riduzione della durata delle sessioni estive e invernali per i trasferimenti (nel 2018/2019 a finestra estiva si concluderà il 17 agosto prima dell'inizio del campionato), la Fifa sta prendendo in considerazione anche la possibilità di ridurre le rose, e soprattutto eliminare i prestiti.

La Fifa e la rivoluzione delle regole del calciomercato

E' quanto riportato da France Football che ha fatto chiarezza sull'oggetto delle discussioni interne alla commissione che si è riunita più volte a Zurigo negli ultimi mesi. Dirigenti ed esponenti della Fifa, di FIFPro e Eca, alla presenza del presidente Infantino, del vicesegretario generale del massimo organo calcistico Boban e dell'altro dirigente ed ex campione Van Basten, hanno studiato diverse misure per rivoluzionare il calciomercato. Le principali sono quelle che riguardano la riduzione delle rose delle squadre, e soprattutto l'eliminazione della formula dei prestiti.

Perché eliminare i prestiti nel calciomercato

Secondo la Fifa c'è la necessità di rivedere le formule dei trasferimenti nel calciomercato e in primis dunque quella relativa ai prestiti. La formula del passaggio di un calciatore a titolo temporaneo permette di "nascondere" speculazioni economiche e a pagarne le conseguenze sono soprattutto i giovani. Il gioco delle grandi plusvalenze realizzate non varrebbe dunque la candela con la Fifa che pensa di eliminare il problema alla radice annullando la formula del prestito.

Juventus regina dei prestiti

Se questo drastico provvedimento dovesse concretizzarsi, ecco che molti dei top club internazionali (e non) dovrebbero rivedere i loro piani e in alcuni casi ritrovarsi con la necessità di smaltire rose "enormi". France Footbal cita per esempio il caso della Juventus che da anni è la regina dei prestiti alla luce dei tanti ragazzi spediti in giro per l'Italia e per il mondo a farsi le ossa. Basti pensare che in stagione la Vecchia Signora ha prestato 41 giocatori. Un record, che ha permesso alla Juve di staccare in questa curiosa classifica Udinese (27 prestiti), Chelsea (22) e Manchester City (18)