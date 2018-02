Continua la striscia di risultati positivi per il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri battono 4-0 in trasferta la Spal e centrano così l’ottava gara senza sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Decisivo ancora una volta il bomber “fatto in casa” Patrick Cutrone che sigla la prima doppietta in Serie A e conferma di essere il centravanti titolare di questo Milan. Chiudono la gara la prima rete con i meneghini dell’argentino Lucas Biglia e di Fabio Borini. Detto ciò, andiamo a vedere dunque nel dettaglio quali sono state le principali chiavi tattiche (e non solo) ma anche i migliori e i peggiori calciatori della sfida dello stadio Mazza tra la Spal di Leonardo Semplici e il Milan di Gennaro Gattuso.

Bocciato André Silva, torna Cutrone dal primo minuto.

Rispetto alla gara pareggiata alla Dacia Arena contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato, in occasione della partita del Mazza contro la Spal Gennaro Gattuso effettua due cambi di formazione nel suo Milan. Il modulo è l’ormai consolidato 4-3-3, quello che ha portato i sette risultati utili consecutivi tra Coppa Italia e Serie A, a Ferrara confermato anche Ignazio Abate come terzino destro, a sinistra invece rientra Ricardo Rodriguez che prende il posto dello squalificato Davide Calabria, mentre al centro dell’attacco Patrick Cutrone riprende il suo posto tra i titolari con il portoghese André Silva relegato nuovamente in panchina dopo la chance di Udine.

in foto: Le formazioni iniziali di Spal e Milan (fonte SofaScore)

Esordio in A per Simic ed Everton Luiz.

Sono tre invece le novità di formazione per quel che riguarda la Spal di Leonardo Semplici: esordio assoluto in Serie A per il difensore croato Lorenzo Simic e per il centrocampista brasiliano Everton Luiz, arrivati nell’ultima sessione di mercato rispettivamente da Empoli (via Sampdoria) e Partizan Belgrado. Torna titolare anche l’ex di giornata Salamon che prende il posto di Vicari al centro della linea difensiva spallina. Semplici rinuncia dunque alle due punte schierando un prudente 3-5-1-1 con Jasmin Kurtic a fare da raccordo tra il centrocampo e l’unico attaccante Antenucci.

Sempre Cutrone: due minuti e Milan in vantaggio.

Pronti, via e il Milan passa immediatamente in vantaggio proprio con il giovanissimo centravanti prodotto della “cantera” rossonera, Patrick Cutrone, bravissimo a sfruttare una respinta non perfetta dell’estremo difensore avversario Meret su colpo di testa di Romagnoli servito da Suso sugli sviluppi di un calcio di punizione. Per il bomber classe ’98 si tratta dell’11° gol stagionale considerando tutte le competizioni, il quarto in Serie A, mentre per la Spal si tratta della 15a rete subita sugli sviluppi di una palla inattiva in questo campionato.

Lazzari e Viviani mettono in difficoltà i rossoneri.

I padroni di casa però non si demoralizzano e provano a riportare immediatamente il match in pareggio sfruttando soprattutto (come accade di consueto) la spinta sulla fascia destra di Manuel Lazzari che riesce ad avere spesso la meglio sul diretto avversario, Ricardo Rodriguez. I rossoneri però riescono ad arginare le offensive dei biancoblu cercando poi il raddoppio affidandosi soprattutto all’ispirato Hakan Calhanoglu oltre che ai soliti inserimenti senza palla di Giacomo Bonaventura. Sul finire del primo tempo però la Spal ha l’occasione per riportarsi in parità con una conclusione perfetta di Federico Viviani su calcio di punizione dal limite dell’area che si stampa sul palo a Donnarumma battuto.

La Spal si spegne, il Milan dilaga.

Nel secondo tempo però a partire meglio è il Milan che riesce a prende campo e a mantenere maggiormente il possesso palla. La Spal non sembra riuscire a reagire come fatto nella prima frazione e allora Leonardo Semplici decide di dare una svolta al match inserendo l’altro ex Alberto Paloschi al posto di Everton Luiz, aggiungendo dunque un attaccante in sostituzione di un centrocampista. Ma le due punte ferraresi si fanno notare principalmente per un battibecco prolungato, e così i rossoneri continuano a spingere e a metà della ripresa trovano la rete del 2-0, ancora con Patrick Cutrone bravo e fortunato nel ribadire in rete un pallone vagante in area di rigore al secondo tentativo. Ma gli uomini di Gattuso non si accontentano, mentre i padroni di casa sbandano. Arriva così il primo gol in rossonero di Lucas Biglia che batte Meret con una precisa conclusione dal limite dell’area dopo un “regalo” di Viviani. Arriva poi il 4-0 definitivo siglato da Fabio Borini: anche per lui si tratta della prima rete in A con i milanesi.

Top, chi può sorridere e perché.

Cutrone, il centravanti il Milan lo aveva in casa.

Ci ha messo solo due minuti per mettere in chiaro che attualmente il centravanti più in forma a disposizione di Gennaro Gattuso è lui. Ma Patrick Cutrone non si limita a mettere a segno la prima doppietta in Serie A: il classe ’98 si sacrifica pressando i difensori avversari per non permettergli una facile circolazione del pallone e quando viene chiamato al duello fisico regge l’urto senza problemi. Avrà pure 20 anni e tanto da migliorare, ma al momento merita di giocare titolare con buona pace degli acquisti milionari André Silva e Nikola Kalinic.

Lazzari: spina nel fianco rossonero.

È in grande giornata e non è un caso che quasi tutte le azioni più pericolose imbastite dai padroni di casa nascano da sue iniziative sulla corsia di destra. Manuel Lazzari mette in costante apprensione il rientrante Ricardo Rodriguez che ne soffre la velocità e il maggior dinamismo. Costringe spesso anche Bonaventura a ripiegamenti difensivi per aiutare il compagno, ma anche sul raddoppio l’esterno spallino riesce comunque a crossare o a guadagnare preziosi calci piazzati.

in foto: A confronto le heatmaps di Lazzari (a sinistra) e Rodriguez (a destra)durante il match del Mazza (fonte WhoScored)

Flop, cosa dimenticare e in fretta.

Giornataccia per Rodriguez.

Quanta sofferenza per lui. Il rientro da titolare dopo la squalifica e i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori nelle ultime settimane per Ricardo Rodriguez non è stato dei più semplici. Il terzino sinistro svizzero va in costante difficoltà in fase difensiva, spesso superato da Lazzari. Non una grande partita per lui nemmeno per quel che riguarda l’apporto offensivo dato che si fa vedere raramente nella trequarti avversaria e quando lo fa si nota solo per una conclusione che manda il pallone in curva.

in foto: Le statistiche di Everto Luiz al suo esordio in Serie A contro il Milan (fonte SofaScore)

Esordio da dimenticare per Everton Luiz.

Esordio nel campionato italiano non felicissimo per il centrocampista brasiliano Everton Luiz. L’ex Partizan Belgrado si fa notare solamente per qualche intervento falloso di troppo e poco altro. Non brillantissimo dunque il suo approccio con la Serie A, probabilmente ha bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi.