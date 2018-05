Il Real Madrid vince per la terza volta in quattro anni la Champions League, la festa inizia subito a fine partita, anche se quando si vince sempre la gioia non esplode con forza. E un po' di gioia molti tifosi dei ‘blancos' l'hanno persa nei momenti dei festeggiamenti quando hanno ascoltato le parole di Cristiano Ronaldo che in un'intervista ha parlato al passato e ha fatto capire che presto potrebbe lasciare il Real Madrid: "È stato molto bello essere al Madrid, nei prossimi giorni darò una risposta anche ai tifosi, che sono sempre stati al mio fianco".

Un autentico colpo di teatro quello di Ronaldo che a Kiev ha vinto per la quinta volta la Champions League e che, parlando ai microfoni di Bein Sports, ha aggiunto: "Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo divertirci. Il futuro dei giocatori non è importante in questo momento. I tifosi sapranno tutto presto". Dunque parole chiarissime da parte del portoghese che paventa l'addio.

Perez non commenta le parole di CR7

Il presidente Florentino Perez, che a Kiev ha eguagliato il record di successi in Champions di Silvio Berlusconi, dopo aver ascoltato le parole di Ronaldo in tv ha cercato di sviare dicendo: "Tutti hanno il diritto di parlare, ma oggi ciò che importa è il Real Madrid". Ma forse il portoghese ha anticipato un po' i tempi. D'altronde da tempo si parla di Neymar come nuova stella del Real.

Dove può giocare nella prossima stagione Cristiano Ronaldo. Se davvero l'attaccante portoghese lascerà il Real Madrid potenzialmente ha poco mercato. Perché ha una clausola elevatissima e pochissime squadre potrebbero acquistarlo. Si sa dell'interesse del Paris Saint Germain, ma il Fair Play Finanziario potrebbe stoppare i francesi. Ed è altrettanto noto il legame tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United, guidato dal vecchio maestro José Mourinho.