Mauro Icardi sta molto meglio, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione di Spalletti per il match con il Bologna, in programma domenica prossima (calcio d’inizio alle 15). Il bomber argentino sarà dunque nell’elenco dei convocati e molto probabilmente sarà al centro dell’attacco e cercherà di segnare gol pesanti, gol che sono mancati tanto all’Inter che non vince da più di due mesi.

Icardi torna titolare

L’Inter sta vivendo un momento complicatissimo. I nerazzurri dopo aver trovato il primato in classifica a inizio dicembre, dopo il 5-0 al Chievo, non hanno più vinto. Sono otto le partite senza successo per i nerazzurri, che pagano la scarsa vena del reparto offensivo, perché la difesa ha retto. Icardi, che ha saltato il match con il Crotone per via di un’elongazione agli adduttori della coscia destra, si è bloccato, due soli gol (all’Udinese e alla Fiorentina) negli ultimi due mesi, ma anche i suoi compagni d’attacco (Perisic e Candreva) stanno latitando.

La probabile formazione dell’Inter che sfiderà il Bologna

Spalletti con felicità riaccoglie Icardi che contro il Bologna vuole tornare a segnare e vuole tornare a festeggiare un successo che manca da troppo tempo. L’Inter è quarta in classifica, ha un punto di vantaggio sulla Roma e uno di ritardo dalla Lazio, e ha ampiamente la possibilità di qualificarsi per la Champions, che è l’obiettivo stagionale. Contro il Bologna, che all’andata strappò un eccellente pareggio, potrebbe toccare finalmente a Rafinha, finora sempre subentrato. Spalletti ci sta pensando e potrebbe lanciarlo dall’inizio. Non si può escludere una batteria di trequartisti extra-lusso con il brasiliano in mezzo a Candreva e Perisic, naturalmente alle spalle di Icardi. Probabile esclusione per Brozovic. In difesa dovrebbe tornare titolare Cancelo.