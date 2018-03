Rafinha Alcántara si sta ritagliando sempre più un ruolo da protagonista nell'Inter e Luciano Spalletti punta molto su di lui per riportare i nerazzurri in Champions League. Intanto il club meneghino starebbe pensando al modo di poter trattenere a Milano il jolly offensivo brasiliano che è in prestito dal Barcellona con un'opzione d'acquisto del cartellino per 35 milioni di euro, più 3 di bonus, ma vorrebbero cercare di tirare qualcosa sul prezzo: a rivelare questo retroscena è l'edizione spagnola di Espn che ha reso noto come l'Inter vorrebbe ridiscutere l'opzione di riscatto con il club blaugrana che ha aperto la porta a patto non si scenda sotto la soglia dei 30 milioni di euro.

I tempi per chiudere l'operazione non sono ampi, anzi, si dovrebbe fare tutto tra aprile e maggio: l'Inter sta aiutando Rafinha a recuperare la condizione dopo il lungo infortunio patito a Barcellona e da tre settimane è entrato a far parte dell'undici titolare con continuità. Tutto sembra portare in una sola direzione: il club nerazzuurro intende puntare su di lui anche per il futuro e non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire un calciatore di questo livello ma bisogna fare i conti con le disponibilità finanziarie messe a bilancio da Suning. La cifra pattuita con il club catalano al momento del prestito del calaitoer brasiliano sono note e, arrivati a questo punto, bisogna solo capire quali sono le strategie tecniche dei due club per arrivare ad un accordo.

Espn ha fatto trasparire una certa "sorpresa" nella scelta del Barcellona di non considerare Rafinha per il progetto tecnico dalla prossima stagione ma questo può essere un indizio che dalle parti di Milano apprezzano molto: l'Inter deve solo capire come riuscire ad ottenere lo sconto sul prezzo totale e vestire Rafina di nerazzurro in maniera definitiva.