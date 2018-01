Alla fine a sorridere in campo nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Coppa del Re, è stato il Barcellona. I blaugrana hanno avuto la meglio davanti al proprio pubblico dei cugini dell'Espanyol in un derby reso ulteriormente incandescente dalla vittoria dei biancoazzurri dell'andata. Dopo il fischio finale però le polemiche non sono mancate. Il motivo? Alcune frasi galeotte di Gerard Piqué e Sergio Busquets, entrambi denunciati dall'Espanyol.

Frasi provocatorie, l'Espanyol denuncia Piqué e Busquets.

Il derby di Barcellona dunque è tutt'altro che finito. Il giorno dopo la sconfitta per 2-0 al Camp Nou e la conseguente eliminazione in Coppa del Re, l'Espanyol ha denunciato alla commissione spagnola antiviolenza i due giocatori blaugrana Gerard Piqué e Sergio Busquets. Una scelta legata ad alcune frasi pronunciate dai calciatori e considerate "sprezzanti" e "provocatorie", come si legge nel documento presentato dall'Espanyol

Per l'Espanyol le frasi di Piqué possono generare violenza e intolleranza.

Nello specifico, Piqué è finito sotto accusa per essersi riferito ai cugini come "l'Espanyol di Cornella'", riferendosi alla periferia di Barcellona dove i biancazzurri si sono trasferiti nel 2009. Secondo l'Espanyol "quanto pronunciato dal signor Piqué contro la città di Cornellà può generare violenza e intolleranza, in quanto si avvicina pericolosamente a frasi di tipo razzista"

Busquets e le polemiche sui festeggiamenti degli avversari.

Busquets si era lamentato polemicamente dei festeggiamenti eccessivi degli avversari dopo la vittoria per 1-0 nell'andata dei quarti. Ecco allora che i biancoazzurri hanno evidenziato "sono totalmente contrarie al valore del rispetto e possono generare intolleranza e violenza".L'Espanyol avrebbe chiesto anche giustizia per alcuni cori dei sostenitori del Camp Nou, considerati molto offensivi.

