I soliti noti trascinano il Barcellona nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey. Dopo lo 0-1 incassato all'andata in casa dell'Espanyol i blaugrana ribaltano il risultato imponendosi 2-0 grazie alle reti di Messi e Suarez. Serata da incorniciare per i catalani che hanno potuto contare anche per la prima volta su Coutinho, entrato nella ripresa per il suo esordio con la formazione di Valverde. Ora il Barcellona potrà sfidare il Leganes giustiziere del Real Madrid.

Valverde con il tandem Messi-Suarez. Vidal titolare nonostante le voci di mercato.

Nella serata del saluto a Javier Mascherano che lascia il Barça per trasferirsi in Cina, Valverde si affida all’artiglieria pesante per ribaltare lo 0-1 dell’andata. In avanti spazio al tandem Messi-Suarez, con i neoacquisto Coutinho e Mina in panchina. Sulle corsie oltre a Iniesta spazio ad Aleix Vidal gettato nella mischia nonostante le voci relative al forte interesse della Roma.

Suarez e Messi in gol, Espanyol al tappeto.

Pronti via, ed è proprio l'esterno ex Siviglia a rivelarsi la mossa azzeccata di Valverde. Dopo soli 8′ cross dalla destra profondo per Suarez che è abilissimo in tuffo a trasformare una deviazione difficile in semplice battendo il portiere avversario. Ristabilita la parità rispetto alla gara d'andata, il Barcellona gioca in scioltezza dominando la partita. Al 25′ arriva il raddoppio, quasi "annunciato" con il solito Messi. Con caparbietà la Pulce va a riprendersi il pallone, si accentra e scarica un tiro velenoso che con una deviazione beffa ancora Lopez.

Ecco Coutinho, esordio in balugrana.

In avvio di ripresa la squadra ospite prova ad alzare il suo baricentro e Valverde getta nella mischia Paulinho al posto di Vidal, autore di una buona gara. Molto più importante però quello che accade al 70′ quando entra in campo per i suoi primi minuti in blaugrana il colpo del calciomercato invernale Coutinho al posto di Iniesta. Con il passare dei minuti i blaugrana tornano in possesso del pallino del gioco rendendosi pericolosi nuovamente con Suarez e Messi vicinissimi al tris. Il risultato non cambia più e i blaugrana staccano il biglietto per le semifinali.