Quando ad Amsterdam si parla di calcio, non si può non pensare a lui. Johan Cruijff, profeta del calcio totale, ha riscritto la storia dello sport più bello del mondo con la maglia dell'Ajax e con quella della nazionale olandese. A poco più di due anni dalla sua scomparsa, è arrivata la notizia tanto attesa in terra oranje: dalla prossima stagione l'Amsterdam ArenA, ovvero lo stadio che ospita le gare interne dei Lancieri, si chiamerà Johan Cruijff ArenA.

L'Amsterdam Arena sarà intitolata a Cruijff

L'idea era nata subito dopo la scomparsa del leggendario calciatore e allenatore olandese nel marzo 2016, dopo una lunga battaglia contro il cancro. Adesso però il tutto è diventato ufficiale è la decisione è stata formalizzata per la gioia degli appassionati di calcio di tutta Europa. L'Amsterdam ArenA, uno degli stadi più belli e completi del panorama calcistico internazionale, diventerà dalla prossima annata sportiva "Johan Cruijff ArenA". Nelle prossime annate fino al 2020 inoltre la struttura sarà sottoposta a numerosi lavori di ammodernamento, anche a fronte di investimenti assai importanti. E il nuovo logo della struttura sarà inaugurato e presentato il prossimo 25 aprile, ovvero il giorno in cui il campionissimo avrebbe compiuto 71 anni.

Un doveroso tributo a Cruijff, leggenda del calcio olandese

Cresciuto nelle Giovanili dell’Ajax, Cruijff ha contribuito a fare dei biancorossi d’Olanda uno dei club più forti del mondo, militandovi dal 1964 al 1973 e dal 1981 al 1983, per poi tornarvi da allenatore dal 1985 al 1988. Pioggia di titoli e riconoscimenti individuali per lui, capace di mettere in bacheca 8 titoli nazionali, e 3 Coppe dei Campioni. Un giocatore capace di rivoluzionare il calcio, punto di raccordo tra due vere e proprie epoche.

Dove sorge l'altro stadio dedicato al Profeta del gol

Quello di Amsterdam non sarà l'unico stadio intitolato a Cruijff, ma sicuramente il più prestigioso. L'altro si trova a Barcellona (altra squadra in cui il campione ha militato da calciatore prima e da allenatore poi), e sarà utilizzato dalla squadra B dei blaugrana. Un mini Camp Nou che sorgerà a 8 chilometri dalla casa della squadra di Valverde. Una struttura al passo con i tempi che grazie a tribune asimettriche permetterà una visibilità perfetta agli spettatori che potranno gustarsi le partite delle formazioni giovanili e di quelle femminili.