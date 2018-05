Dopo Zlatan Ibrahimovic, la Major League Soccer si appresta ad accogliere altri due mostri sacri del calcio europeo: Wayne Rooney e Fernando Torres. A poche ore dalla presentazione ufficiale di Iniesta, che ha invece scelto di chiudere la sua meravigliosa carriera in Giappone con la maglia del Vissel Kobe, anche i due protagonisti della Premier League e della Liga spagnola sono dunque pronti a cambiar vita e a volare negli States.

Rooney in viaggio verso Washington

Reduce da una stagione giocata con l'Everton, l'ex stella del Manchester United è infatti ad un passo dall'accettare la proposta del DC United. L'attaccante inglese, che ha anticipato alla fine delle sue vacanze proprio per valutare l'offerta americana, è atteso nelle prossime ore a Washington per discutere con la sua probabile nuova dirigenza. Come hanno scritto i tabloid britannici, il 32enne di Liverpool avrebbe già raggiunto "un accordo di massima" per 17 milioni di dollari. Ad osservare da vicino la trattativa, oltre alla tifoseria americana, anche lo stesso "coach" del DC United (Ben Olsen) che non aveva mai fatto mistero di voler portare Rooney a Washington.

Torres raggiunge Schweinsteiger

L'ex attaccante dell'Atletico Madrid, che nel suo curriculum ha anche un'esperienza breve e poco felice al Milan, si sarebbe invece è accordato con i Chicago Fire: la stessa franchigia in cui gioca l'ex Bayern Monaco e Manchester United, Bastian Schweinsteiger. L'intesa tra il "Niño" e la dirigenza dei "Men in Red" è già stata avviata da giorni ed è ad un passo dall'essere ufficializzata. Se Torres firmerà il suo nuovo contratto, il quinto della sua straordinaria carriera, avrà l'occasione di riabbracciare anche Veljko Paunovic: suo compagno di squadra all'Atletico fra il 2003 e il 2005 e attuale "coach" dei Chicago Fire.