Il ritorno all'Everton non è stato dei migliori, anzi. Per Wayne Rooney, l'ex infant prodige del calcio inglese, si sperava in una chiusura di carriera con il botto, ritornando laddove tutto ebbe inizio ed invece i titoli di coda sono continuati. Tanto che a fine stagione l'attaccante lascerà l'Everton e l'Inghilterra e si cimenterà probabilmente in una nuova avventura, in America.

Le ultime indiscrezioni di mercato raccontano di un Rooney pronto a fare le valigie e sfidare il calcio made in USA: il giocatore inglese, infatti avrebbe trovato e sottoscritto un accordo con il DC United, club della MLS.

Accordo con i DC United. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport UK' Rooney lascerà l'Inghilterra. Con l'Everton non è stato tutto rose e fiori, con prestazioni altalenanti e un rendimento complessivo ben al di sotto delle aspettative. C'era tutto perché Wayne potesse fare bene, ritornando alle sue origini calcistiche ma qualcosa si è infranto sin dai primi momenti.

Quanto vale il cartellino di Rooney. Adesso il giocatore sarebbe pronto a lasciare la società a fine stagione e avrebbe hià raggiunto un accordo con il DC United di Washington. Il club statunitense avrebbe un'intesa di massima con i Toffees per il suo cartellino sulla base di una cifra di 12 milioni di sterline, pari a circa 13 milioni e 600 mila euro. Un ottimo rientro economico visto che all'Everton era arrivato a parametro zero. Il DC United gli farebbe firmare un biennale fino al 2020

Lo scarso contributo con l'Everton. Rooney, dopo 13 stagioni con il Manchester United era tornato a indossare quest'anno la casacca dell'Everton, il club in cui è cresciuto come calciatore, ma il suo contributo è stato quasi insignificante per la squadra: ha segnato 10 goal in 31 presenze con l'Everton in questa stagione, tutti si aspettavano molto di più. La squadra di Liverpool è salita in classifica fino all'8° posto dopo un avvio molto difficile di campionato, poi si è fermata.