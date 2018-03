Lautaro Martinez è uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico mondiale e, secondo quanto rivelato dall'agente dello stesso attaccante del Racing, il prossimo anno dovrebbe vestire la maglia dell'Inter. Il nuovo gioiello del calcio argentino è stato molto conteso prima che i nerazzurri riuscissero ad avere la meglio sulla concorrenza e l’agente del giocatore, Carlos Yarque, intervistato da El Intransigente, ha svelato alcuni particolari della trattativa con i nerazzurri e del perché ha rifiutato la corte del Real Madrid:

All’epoca il Borussia Dortmund ha avuto la sua occasione. Siamo andati a parlare con loro e hanno mandato i loro osservatori. Dopo l’infortunio volevano vedere Lautaro e lo abbiamo portato al Boca, dove ha sfoderato una prestazione brillante, ma volevano continuare a guardare e aspettare. In questi casi non hai molto tempo, c’erano molte squadre che volevano portarlo via. L’Inter è arrivata con tutto l’entusiasmo e l’ha preso. Ha deciso di non andare al Real Madrid perché voleva prima debuttare nel Racing, poi quando sono tornati per dire no perché non era ancora pronto, ci siamo seduti a parlare. Noi gli comunichiamo sempre tutto e gli diamo il nostro punto di vista, ma alla fine è lui che decide, l’Inter è stata quella che lo ha sedotto, soprattutto dal punto di vista del progetto sportivo. Il club Italiano ha messo 25 milioni di euro per il suo cartellino.