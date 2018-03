E' tutto fatto, Lautaro Martinez si trasferirà ufficialmente all'Inter ad agosto. Così ha spiegato il suo procuratore, Beto Yaquè, a Tyc Sports sgombrando il campo anche dalle voci delle ultime settimane sull'interesse del Borussia Dortmund per l'attaccante argentino del Racing Avellaneda. Si trasferirà in Italia, indosserà la maglia nerazzurra e giocherà al fianco di Mauro Icardi considerato che il suo arrivo non è né incompatibile con il capitano né il club ha intenzione (soprattutto in caso di raggiungimento della Champions) di privarsi dell'attuale numero 9. E' anche per questa ragione che la squadra della prossima stagione potrebbe cambiare fisionomia passando dal 4-2-3-1 cucito addosso a Maurito per esaltarne le qualità offensive al 4-3-1-2 per una prima linea tutta ‘albiceleste'.

Le cifre dell'operazione Martinez. A rivelare i costi della trattativa ci ha pensato il presidente del Racing, Victor Blanco, durante il suo intervento a ‘Radio Continental'. Un vero affare considerata l'età del giocatore (20 anni) e i margini di crescita che vanno di pari passo al rendimento aumentato in maniera esponenziale (13 gol in 15 partite disputate tra campionato e Copa Libertadores).

L'Atletico Madrid aveva offerto solo 12 milioni e per fortuna la trattativa non si è conclusa perché eravamo convinti che il ragazzo valesse di più. Lo cederemo per 30 milioni di dollari (25 milioni in euro) più il 10% in caso di una futura rivendita.

La clausola milionaria. C'è ancora un altro dettaglio da prendere in esame e lo spiega Beto Yaquè, l'agente di Martinez. Oltre a confermare che le parti hanno già firmato i documenti, ha chiarito anche perché il ragazzi ha preferito l'Inter rispetto al Borussia Dortmund e quali sono i termini dell'accordo.