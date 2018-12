Il futuro è tutto dalla sua parte. Nel frattempo Kylian Mbappé si gode un presente meraviglioso. 2018 trionfale per la giovane stella del Paris Saint Germain e della nazionale francese. Il classe 1998 che ha già impreziosito la sua bacheca con numerosi trofei individuali e non, è stato eletto dalla giuria di France Football, la popolare rivista francese che si occupa anche del Pallone d'Oro, miglior calciatore francese del 2018.

Kylian Mbappé è stato eletto giocatore francese del 2018 da France Football

Kylian Mbappé chiude l'anno in grande stile. Il 20enne talento del Paris Saint Germain è stato eletto giocatore francese del 2018, dalla giuria della popolare rivista transalpina France Football, celebre per l'assegnazione del Pallone d'Oro. Un riconoscimento prestigioso per il bomber che raccoglie l'eredità di N'Golo Kanté, vincitore nel 2017, e di Antoine Griezmann che ha messo in bacheca il titolo nella stagione precedente. Le Petit Diable nella classifica del 2018 di France Football ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Raphael Varane del Real e appunto di Kylian Mbappé che si è preso dunque una bella soddisfazione.

Perché Kylian Mbappé ha vinto il premio di miglior calciatore dell'anno

Perché Kylian Mbappé è stato premiato come miglior calciatore francese del 2018? A giocare a favore del giovane bomber, è stato il suo rendimento eccezionale sia nel club che nella nazionale, che gli ha permesso di essere considerato come uno dei giocatori più competitivi del panorama calcistico internazionale, destinato a raccogliere l'eredità di fenomeni del calibro di Messi e Cristiano Ronaldo. Annata eccezionale per un ragazzo che ad appena 20 anni, ha messo in cascina, Coppa del Mondo, la Ligue1, la Coppa di Lega e la Coppa di Francia. Prestigiosi anche i trofei individuali: dal 4° posto nella classifica del Pallone d'Oro, al primo posto nel Trofeo Kopa, ovvero il Pallone'Oro riservato al migliore Under 21 dell'ultima stagione. E la quotazione di mercato sale alle stelle per un centravanti che potrebbe essere valutato più di 200 milioni di euro.