Otto anni fa chiedeva a Cristiano Ronaldo di fare una foto insieme per poi appenderla tra i posti in camera dove appariva il fenomeno portoghese con le maglie del Real e del Manchester United. Oggi, quel ragazzino dodicenne e di belle speranze di anni ne fa 20 ed è tra i più pagati giocatori al Mondo e pronto a ricevere il testimone di nuovo talento internazionale proprio da Cr7. E' Kylian Mbappè, stella nascente francese, già laureatosi Campione del Mondo a giugno in Russia con la Francia e in rampa di lancio nel firmamento del calcio.

Otto anni fa nessuno lo avrebbe immaginato, nemmeno Zinedine Zidane che fu il primo a portarlo a Madrid per un classico provino per chi, come il giovanissimo Kylian sprizzava talento già in tenera età. Poi, non ci fu un seguito con la scelta della famiglia di tenere il ragazzino vicino a casa, per seguirlo e mandarlo a giocare in un club francese, da sempre attento al vivaio, il Monaco. Il resto, è storia recente.

Pronto a ricevere il testimone da Cr7

Oggi Mbappè è una stella della Nazionale francese e del Paris Saint Germain la più titolata squadra transalpina, a soli 20 anni. E oggi che è il suo compleanno tutta la Francia del calcio si è fermata a fare gli auguri a quel giovane talento che si faceva fotografare con Cr7 e che oggi può prenderne il posto di campione di fama internazionale. Dopotutto Mbappè le qualità le ha: a 20 anni ha già vinto un Mondiale, ha vinto il Premio Kopa di miglior gol 2018, quarto al Pallone d'Oro, guadagna 18 milioni a stagione, ha una valutazione da 200 milioni ed è cercato da tutti i top team europei.

Una bacheca già ricca

Non solo, Kylian è il secondo Under 20 di sempre ad aver segnato un gol in una finale dei Mondiali: 19 anni e 207 giorni contro i 17 anni e 249 giorni di Pelé nel Mondiale 1958 col Brasile. Un primato non da poco per una bacheca già gloriosa in così poco tempo: 1 Coppa di Francia, 1 Coppa di Lega, campione d'Europa Under 19 (2016), Miglior giocatore del Mondiale 2018. Al momento tutto made in France, ma la gloria lo porterà in giro per l'Europa.