Alla vigilia della semifinale di Champions tra Bayern e Real si torna a parlare di arbitri. L'infuocato finale della sfida tra le merengues e la Juventus, e il ricordo degli episodi contestati dai tedeschi proprio nel confronto con gli spagnoli della scorsa stagione sono stati l'occasione per alcune domande ai protagonisti della gara. Se sia Heynckes che Zidane hanno dribblato ogni tipo di polemica, Toni Kroos perno di centrocampo del Real ha risposto a distanza a Giorgio Chiellini, pur senza citare esplicitamente il difensore bianconero.

Chiellini e il gesto dei soldi ai giocatori avversari in Real-Juve

Nel convulso finale di Real Madrid-Juventus mentre sul campo impazzavano le polemiche per l'ormai famoso rigore concesso dall'arbitro Oliver, le telecamere hanno immortalato Chiellini protagonista di un gesto perentorio. Il difensore bianconero che protestava vivacemente contro la decisione del direttore di gara ha mimato agli avversari il gesto dei soldi con tanto di parole inequivocabili "You pay", ovvero "Voi avete pagato".

Una Champions non si può comprare, il messaggio di Kroos che sembra rivolto a Chiellini

I calciatori della squadra campione d'Europa non hanno replicato alle accuse pesantissime di Chiellini lasciando cadere la cosa. Ecco però che le dichiarazioni della vigilia di Bayern-Real di Kroos sembrano proprio essere una risposta al centrale di Massimiliano Allegri che sarà costretto a concludere la stagione in anticipo: "Cos'hanno Bayern e Real per arrivare sempre almeno tra le prime 4? Una Champions non puoi comprarla, altrimenti non avremmo mai potuto vincerla, visto che non guadagniamo così tanto".

Kroos torna a parlare della partita con la Juventus

Pur senza nominare dunque né la Juventus, né Chiellini il giocatore tedesco ha rilasciato altre dichiarazioni che sembrano fare riferimento al match di ritorno delle semifinali di Champions League: "Per una squadra come il Real, è un trofeo speciale, abbiamo giocatori in grado di esprimersi ai livelli più alti. Se hai tanti giocatori con quest'esperienza, nei momenti difficili sai quello che devi fare e non ti saltano i nervi. È quello che ci porta così lontano".