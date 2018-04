Succede tutto nel finale convulso, pochi minuti che cambiano le sorti della qualificazione e la consegnano nelle mani del Real Madrid nonostante la Juventus avesse prodotto il massimo sforzo per tenerla in bilico. C'era anche riuscita grazie alla doppietta di Mandzukic (uno-due micidiale nel primo tempo) e all'incursione di Matuidi, autore dello 0-3 che sembrava aver incanalato la sfida verso i supplementari.

Minuti numero 98… scoppia il finimondo: Benatia, nel tentativo di rinviare la palla, sembra colpire Lucas Vazquez per l'arbitro Oliver è rigore. Buffon perde le staffe e viene espulso. CR7 s'incarica della battuta e non fallisce dagli undici metri. Juventus fuori ‘rossa' di rabbia. Giorgio Chiellini, uno dei protagonisti, viene pizzicato dal fermo immagine delle telecamere mentre mima a Varane il gesto dei soldi… in quegli attimi accade di tutto e lo stesso difensore aggiungerà il proprio sfogo in diretta tv a quello del compagno di squadra, Buffon.

Tra andata e ritorno della sfida col Real Madrid è successo di tutto… – ha ammesso a Premium Sport il calciatore -. Fa ridere il designatore italiano che parla di buoni propositi. Non so se oggi quell'episodio era da Var, semmai bisognerebbe avere personalità e coscienza. L’arbitro si deve notare di meno e in certe situazioni deve sanzionare solo falli netti e non azioni dubbie… vedendolo vien da ridere.

La delusione si mescola all'adrenalina che ancora circola. Servirà un bel po' per smaltire un'amarezza del genere ma non c'è tempo per leccarsi le ferite e stare lì a recriminare. Alle porte c'è il duplice impegno di campionato che tra domenica e mercoledì prossimo vedrà due turni ravvicinati.