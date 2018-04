Brutte nuove in casa Juventus: Giorgio Chiellini ha terminato la stagione con quattro giornate d'anticipo. Complice l'infortunio rimediato all'11' minuto della sfida contro il Napoli quando si è fato sostituire uscendo dal campo zoppicando. Per il centrale difensivo bianconero bob c'è stato nulla da fare. Se in un primo momento lo staff medico aveva anche paventato buoni propositi indicando nello stop nulla di brave, adesso davanti agli ultimi esami clinici tutti concordano che i tempi di recupero saranno piuttosto lunghi.

La Juventus – e soprattutto Massimiliano Allegri – dovrà fare l'ultima parte di stagione senza il suo storico centrale. Un problema non da poco perché per Allegri in difesa è sempre stato il meno sostituibile e i dati lo dimostrano. Adesso, però, anche il tecnico della Juventus deve dimostrare di saper togliere dal cilindro il classico coniglio.

C'è lesione, addio Inter

Ieri Chiellini è stato sottoposto ai primi esami strumentali, che hanno confutato le indiscrezioni iniziali all'uscita dallo Stadium, che avevano fatto temere problemi al ginocchio sinistro. C'è una iperestensione in un tentativo di intervento su Insigne, con un movimento, si legge nel comunicato ufficiale emesso ieri dalla società bianconera, ha provocato «una lesione al bicipite femorale, in sede pre-inserzionale al ginocchio sinistro».

Praticamente serviranno almeno tre settimane di stop più il recupero, in pratica il campionato di Chuiellini è finito con l'1-0 del Napoli allo Stadium. Lo staff medico ha ancora qualche tenue speranza che altri esami diano esiti diversi ma poco conta: Chiellini no nci sarà contro l'Inter.

Con quale difesa affronta l'Inter

Considerata la prova senza sbavature contro il Napoli, è probabile che a San Siro Allegri non cambi: l’altro centrale che farà compagnia a Benatia potrebbe ancora essere Benedikt Höwedes, che adesso sembra in vantaggio su Rugani. C’è anche l’ipotesi Barzagli, a patto che abbia pienamente recuperato dal problema al retto addominale ed è per questo che Barzagli parte leggermente meno favorito. Ma lui e Höwedes potrebbero anche giocare assieme, con uno dei due impiegato sulla fascia destra, come il toscano ha fatto tante volte e come il tedesco è stato utilizzato contro la Sampdoria e contro il Napoli fino all’infortunio di Chiellini.