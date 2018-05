Maurizio Sarri è stato molto chiaro nel ribadire che il suo futuro dipende anche dalle scelte di mercato della società ("Il mio ciclo è finito se il Napoli cede 6-7 giocatori"). A quanto pare però il discorso è reciproco, perché anche il destino di diversi perni della formazione partenopea valorizzati dal lavoro del tecnico toscano dipendono dalla sua permanenza. Primo tra tutti quello di Kalidou Koulibaly, cresciuto in maniera esponenziale alla corte del mister ex Empoli e finito nel mirino di numerosi top club come il Chelsea.

Le ultime notizie di calciomercato su Koulibaly

Koulibaly è al momento uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello internazionale. Un riconoscimento doveroso per un ragazzo che si è confermato un difensore di caratura internazionale, protagonista di una stagione importante impreziosita dal gol vittoria in casa della Juventus. Il Chelsea ha bussato a più riprese alla porta del Napoli per il centrale senegalese che anche in Italia ha diverse pretendenti, una su tutte la Juventus che per il futuro potrebbe pensare ad un restyling della sua difesa alla luce dell'età non più giovanissima di Barzagli e Chiellini.

Perché Koulibaly può lasciare il Napoli e approdare anche alla Juve

Sul futuro del giocatore africano del Napoli si è espresso il suo procuratore Bruno Satin ai microfoni di Radio Kiss Kiss. La sua permanenza in terra partenopea è tutt'altro che sicura e dipenderà dalle scelte di Sarri: se il tecnico dovesse cambiare aria, questa scelta potrebbe influire anche sul futuro del difensore. Queste le parole dell'agente: "E' troppo presto per parlare di futuro. Vedremo come finirà la questione Sarri, sicuramente questo potrà avere un impatto". E la possibilità di vedere Koulibaly alla Juventus è fantamercato? Satin non chiude la porta ad alcuna prospettiva di calciomercato: "Il ragazzo adesso è concentrato sul finale di campionato per fare più punti possibili. Chiaramente questo è l'anno dei Mondiali, è un anno particolare. Kalidou alla Juve? È ad un livello tale che può giocare ovunque".

I sostituti di Koulibaly al Napoli, in caso di cessione

Quello che è certo è che il Napoli si priverebbe del suo gigante difensivo solo per un'offerta superiore ai 60 milioni di euro. Koulibaly, inserito nell'undici virtuale dei calciatori più preziosi del campionato, permetterebbe agli azzurri di piazzare una plusvalenza superiore ai 50 milioni di euro. Poi però bisognerebbe colmare una lacuna pesantissima sul mercato. Chi potrebbe essere il sostituto di Koulibaly al Napoli? Nel mirino degli azzurri oltre al francese del Siviglia Clement Lenglet c'è anche un nome suggestivo, ovvero quello di David Luiz. Il centrale del Chelsea, che con Conte è finito nel dimenticatoio. Senza dimenticare un vecchio pallino della dirigenza partenopea ovvero Daniele Rugani. Questi ultimi due potrebbero magari essere inseriti in un'eventuale operazione Koulibaly, come contropartite.