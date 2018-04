L'uomo del momento non può che essere lui: Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese del Napoli ha riaperto la lotta scudetto con un colpo di testa incredibile a pochi secondi dalla fine del match in casa della Juventus e ha sfatato il tabù dello Stadium, impianto che aveva visto gli azzurri uscire sempre sconfitti. K2, come viene soprannominato dai tifosi, è anche uno degli uomini mercato degli azzurri da diverse stagioni e con la maturazione che ha mostrato in questi ultimi due anni il difensore del Napoli piace molto in Premier League, soprattutto al Chelsea, che già nel 2016 aveva provato a mettere le mani sul suo cartellino.

Al momento il centrale del Senegal ha uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione ed è legato agli azzurri con un contratto fino al 2021. Koulibaly venne acquistato dal Napoli nell'estate del 2014 per 8 milioni di euro dalla squadra belga del Genk e leggenda narra che quando Rafael Benitez lo contattò lui pensò in un scherzo e chiuse il telefono. Secondo transfermarkt.it, sito di riferimento per i valori di mercato dei calciatori, il centrale azzurro vale 50 milioni di euro ma due anni fa venne pattuita una clausola rescissoria di 70 milioni.

in foto: La scheda di Koulibaly. (transfermarkt.it)

Il Chelsea torna alla carica: ci vogliono 70 milioni di euro

Il club londinese, dopo l'assalto dell'estate 2016, potrebbe tornare alla carica e tentare la chiusura della trattativa per il roccioso difensore di Maurizio Sarri. Dopo aver preso Antonio Rudiger lo scorso anno dalla Roma, ecco che il Chelsea potrebbe pagare la clausola rescissoria di Koulibaly portarselo a Londra: serviranno, come già anticipato, almeno 70 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante ma in linea con i valori di mercato che circolano da diversi anni e per le qualità che il giocatore ha mostrato da quando è approdato in Italia. I Blues stanno preparando l'affondo per Kalidou Koulibaly ma, così come per Jorginho, se ne riparlerà alla fine della stagione visto che la corsa scudetto si protrarrà, quasi certamente, fino all'ultima giornata.