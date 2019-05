Il Manchester City nella sua storia ha vinto sei volte il campionato inglese, quattro i successi dal 2012. In questi otto anni è sempre stato grande protagonista capitan Vincent Kompany, che dopo aver conquistato il treble e giocato l’ultima partita ha svelato cosa farà nella prossima stagione. Il belga a 33 anni torna in patria sarà giocatore e allenatore dell’Anderlecht, la squadra con cui ha iniziato la sua carriera.

Kompany sarà allenatore dell’Anderlecht e capitano del Belgio

Il calcio va velocissimo e dopo aver festeggiato a Wembley la FA Cup, e essersi preso gli applausi per il gol decisivo nel match con il Leicester che ha deciso la Premier League, Kompany si è subito accasato con l’Anderlecht, una sfida vera per un giocatore che con la squadra di Bruxelles ha iniziato la sua carriera. Il c.t del Belgio Roberto Martinez in nazionale adesso si trova un capitano che fa pure l’allenatore e gli ha fatto sentire tutto il suo appoggio: “Siamo tutti entusiasti della nuova posizione di Vincent Kompany. Ha sempre mostrato qualità indispensabili per fare il manager e sono certo che anche il suo prossimo capitolo sarà un successo”.

L’ex capitano del City ringrazia Guardiola

Kompany torna da salvatore della patria. L’Anderlecht per la prima volta dal 1964 non ha ottenuto la qualificazione per le coppe europee. 55 anni un’eternità. La peggior stagione di sempre per i bianco-malva che hanno chiuso l’annata al sesto posto. Dopo aver incassato le parole del presidente del City Al Mubarak: “Ci sono stati in questi anni molti giocatori che hanno contribuito alla rinascita del Manchester City, ma nessuno come Vincent che farà sempre parte della famiglia del City”, il player-manager dell’Anderlecht ha detto di essere rimasto molto stupito dalla proposta e ha ringraziato Pep Guardiola: