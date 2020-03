La Champions League ai tempi del Coronavirus. Jurgen Klopp è ben consapevole del problema che sta attanagliando l'Italia e – sempre di più – diverse nazioni europee. Lo stesso allenatore del Liverpool, in occasione di una recente conferenza stampa, aveva spiegato il suo punto di vista sul tema in una risposta diventata virale: "Cosa volete da me? Faccio l'allenatore, chiedete ai medici". Non sarà un medico, ma il tecnico tedesco sa bene che l'attenzione ai piccoli gesti, quelli naturali, è fondamentale per ridurre i rischi di contagio del virus.

E così si è reso protagonista di una scena diventata immediatamente argomento di discussione sui social di tutto il mondo. Klopp, al suo ingresso in campo per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, ha rifiutato di ‘dare il cinque' ai tifosi assiepati in prossimità dell'uscita del tunnel ad Anfield. Respingendo il saluto con ampi gesti, ha redarguito i tifosi urlando loro: "Tenete lontano le vostre mani, fottuti idioti".

