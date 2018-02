Davy Klaassen è stato molto più di una suggestione di calciomercato per il Napoli. Il nome del talentuoso centrocampista dell'Everton e della nazionale olandese può rientrare di diritto nella particolare categoria degli affari sfumati per gli azzurri, insieme a Verdi, Politano, e Younes. In questo caso a far saltare l'accordo tra il club partenopeo e quello inglese sono stati i diritti di immagine. A rivelarlo è stato proprio il manager dell'Everton Sam Allardyce.

Klaassen obiettivo concreto del calciomercato invernale del Napoli.

Altro che suggestione dunque, Klaassen centrocampista classe 1993 capace di giocare anche nelle vesti di trequartista, al Napoli interessava eccome. E gli azzurri avevano raggiunto l'accordo con l'Everton per il ragazzo acquistato dai Toffees nella scorsa estate dall'Ajax, club in cui si era affermato sul palcoscenico calcistico europeo, per un'operazione da circa 27 milioni di euro. Per il Napoli, prestito con diritto di riscatto nel tentativo di rilanciare un giocatore che in Premier League non è riuscito a lasciare il segno con appena 13 presenze complessive.

Perché è saltata l'operazione di mercato Klaassen-Napoli.

Perché l'operazione di calciomercato Klaassen-Napoli è saltata? Colpa dei diritti d'immagine, per cui il giocatore e la società partenopea non hanno trovato l'accordo. Queste le parole di Allardyce allenatore dell'Everton: "E' stata la situazione più strana di questo mercato. Un contratto che il giocatore ha con una società sportiva è una delle ragioni per cui è saltato tutto. Siamo dispiaciuti ma lui dovrebbe essere di gran lunga più dispiaciuto di noi visto che non giocherà col Napoli".

Dopo il flop all'Everton occasione di mercato sfumata per Klaassen.

Una grande opportunità dunque sfumata per il calciatore che al Napoli avrebbe potuto ritrovare il campo. Nell'Everton infatti è ormai un oggetto misterioso, basti pensare che in Premier non rientra nella lista dei convocati addirittura dal 29 ottobre. A tal proposito Allardyce ha dichiarato: "Dio sa perché o come è saltato ma era uno dei trasferimenti migliori che potesse avere in Europa ma non so per quale ragione e per colpa di chi è saltato. Non so nemmeno perché non siano riusciti a superare gli ostacoli che avevano davanti ma fatto sta che non l'hanno fatto"