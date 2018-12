Una notte magica, che gli ha permesso di entrare nella storia sportiva (e non) degli Emirati Arabi. Khalid Eisa è il portiere dell'Al-Ain, la formazione che proprio grazie alle sue parate si è resa protagonista di un'impresa super, ribaltando i pronostici e battendo ai rigori il River Plate nella semifinale del Mondiale per Club. E l'estremo difensore, capace di parare due rigori in occasione del confronto contro i freschi vincitori della Copa Libertadores, ha conquistato un'inaspettata popolarità oltre alla possibilità di giocarsi il trofeo con i suoi compagni contro il Real Madrid. Nel frattempo Khalid continuerà ad allenarsi, e a giocarsi con i compagni degli iPhone in occasione degli allenamenti.

Chi è Khalid Eisa, portiere pararigori dell'Al-Ain che ha messo ko il River Plate al Mondiale per Club

Khalid Eisa è il portiere classe 1989 dell'Al-Ain. L'estremo difensore emiratino si è rivelato fondamentale nella semifinale del Mondiale per Club. Nella sfida contro il più quotato River Plate, Eisa ha parato due calci di rigore. Il primo nel corso dei tempi regolamentari a Martinez, il secondo nei rigori post-supplementari a Perez. Un doppio intervento che ha regalato alla formazione di casa di realizzare un'impresa battendo i vincitori della Copa Libertadores. Festa grande per l'estremo difensore che nell'immediato post gara è stato scaraventato in aria dai compagni, che lo hanno eletto a man of the match.

Khalid Eisa e la sfida con i compagni dell'Al-Ain sui rigori con in palio l'iPhone

In un'intervista alla stampa spagnola e in particolare ad As, Khalid ha raccontato il suo momento magico. Quello che è accaduto in occasione della gara contro il River Plate, non è una casualità per un ragazzo che si allena duramente sui calci di rigore. E non manca un retroscena sulle sfide con i compagni di squadra sui tentativi dal dischetto con tanto di premi in palio: "Ogni giorno mettiamo in palio un iPhone come premio al vincitore dei rigori in allenamento. Ho vinto quasi l'80% delle sfide e questo potrebbe averci aiutato a migliorare il nostro rendimento nei tiri dal dischetto. Quanti smartphone ho vinto? Tanti"

Quali sono gli idoli di Khalid Eisa? Buffon e Casillas

Un'occasione per parlare anche della sua carriera, con il sogno di giocare in Europa e magari sentirsi più "vicino" ai suoi due idoli, Casillas e Gigi Buffon: "Dal mio punto di vista, ciò che rende un portiere migliore degli altri sono i riflessi, ed Iker è sempre stato il migliore. Un'altra caratteristica importante è la capacità di guidare la squadra e caricare i propri compagni. In questo il migliore era ed è ancora Gigi Buffon"

L'Al-Ain per Eisa ha le stesse percentuali di vittoria del Real Madrid

E ora Eisa avrà l'opportunità di affrontare quel Real Madrid in cui Casillas ha militato tante stagioni. Una sfida a dir poco difficile per l'Al-Ain che parte ovviamente sfavorito contro i campioni d'Europa. Attenzione però all'entusiasmo dell'Al-Ain e soprattutto a Khalid Eisa che non vuole smettere di stupire: "Il Real Madrid? Dopo il fischio d'inizio avremo le stesse probabilità di vittoria, 50 e 50. Il calcio premia anche quelli che ci mettono il cuore e non conosce la parola impossibile"