Dopo il grande spavento, meglio riderci su. Kevin Gameiro ha mostrato su Instagram i segni del violento scontro aereo con Gerard Piqué nell'ultimo match della Liga tra Barcellona e Valencia. Una botta violentissima tra l'attaccante francese che ha segnato il gol del momentaneo 0-1 e il difensore spagnolo: se il primo è stato costretto a lasciare il terreno di gioco prima dell'intervallo a causa dei postumi del contatto e dei giramenti di testa, il secondo ha rimediato diversi punti di sutura al capo.

Cosa è successo tra Kevin Gameiro e Gerard Piqué

Nella partita tra Barcellona e Valencia, finita poi 2-2, violento scontro tra Kevin Gameiro e Gerard Piqué. Un contrasto aereo finito male per entrambi. L'attaccante francese della formazione ospite, autore del gol del momentaneo 0-1, ha rimediato una brutta botta, e accusando giramenti di testa ha lasciato il terreno di gioco nel finale del primo tempo. L'esperto difensore catalano invece ha riportato un vistoso taglio, suturato con diversi punti dallo staff medico del Barcellona.

Kevin Gameiro posta su Instagram la foto dell'occhio nero, conseguenze dello scontro con Piqué

Come sta Kevin Gameiro dopo lo scontro con Gerard Piqué? Grande preoccupazione per il centravanti ex Atletico Madrid che fortunatamente non ha riportato traumi o conseguenze gravi. Per lui solo un grande spavento, e un occhio nero che lo stesso Gameiro ha ostentato sui social network. Il transalpino ha infatti postato su Instagram un selfie in primo piano con in bella mostra i segni della botta rimediata dall'avversario, ovvero con l'occhio sinistro tumefatto e chiuso. Il tutto accompagnato da una didascalia ironica, ovvero "Il giorno dopo la festa mascherata del Camp Nou, grazie a tutti per il vostro supporto".