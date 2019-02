Leo Messi si è infortunato. L’attaccante del Barcellona è uscito dal campo con qualche minuto d’anticipo nel secondo tempo del match con il Valencia. Nell’ambiente blaugrana c’è grande preoccupazione, perché la contrattura rimediata potrebbe costringere il trentunenne fuoriclasse a saltare sia l’andata della semifinale di Coppa del Re che l’andata degli ottavi di Champions League con il Lione, gara in programma il 19 febbraio.

L’infortunio di Messi in Barcellona-Valencia

Dopo aver segnato due gol pesanti, che hanno permesso al Barcellona di conquistare il pareggio nella sfida con i ‘Pipistrelli’ di Marcelino, Leo Messi ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Un po’ di preoccupazione c’è, anche se il pacato Ernesto Valverde, tecnico dei catalani, dopo la partita ha cercato di rasserenare l’ambiente: “Aspettiamo quello che diranno i dottori, sente un piccolo fastidio, ma non sembra nulla di grave”. Si parla di una contrattura, quindi niente di grave, ma considerato che sta per arrivare un periodo ricco d’impegni è meglio non correre rischi.

Il tour de force del Barcellona

Leo Messi sta guidando il Barcellona in questa stagione come ha sempre fatto, ma sta segnando con continuità impressionante, con 21 gol è il capocannoniere della Liga e leader nella classifica della Scarpa d’Oro, conquistata già nel 2018. Il Barcellona non può prescindere da Messi e per questo spera che il problema non sia troppo serio. C’è un campionato da vincere, l’Atletico se otterrà i tre punti oggi si porterà a meno tre, la Champions League è sullo sfondo, con in programma la doppia sfida con il Lione, una squadra ostica che ha fatto soffrire nel girone il Manchester City, e nell’imminenza c’è il ‘clasico’ di Coppa del Re con il Real Madrid, semifinale d’andata che è diventata per entrambe le squadre tremendamente importante.