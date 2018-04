E' entrato in tackle, un po' come faceva quando indossava ancora gli scarpini da calcio. Roy Keane non ha usato mezzi termini per definire la prestazione della Roma in casa del Liverpool nella sfida d'andata delle semifinali di Champions League. L'ex roccioso perno di centrocampo del Manchester United e della nazionale irlandese, famoso in campo per il suo piglio deciso e la sua grinta, si è ancora una volta confermato davanti ai microfoni scagliandosi contro la squadra di Di Francesco.

Roy Keane, che attacco alla Roma dopo il Liverpool

Ai microfoni del canale televisivo inglese ITV, Roy Keane ha commentato senza troppi giri di parole il 5-2 incassato dai giallorossi ad Anfield. Una prova assolutamente da dimenticare soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento difensivo, con la Roma che ha subito 5 gol con una facilità a tratti imbarazzante per l'irlandese: "Si sono arresi dopo più o meno un’ora. Hanno deposto le armi e credo che se io avessi giocato come i difensori giallorossi penserei al ritiro. Davvero lo farei".

La Roma non ha speranze di rimonta contro il Liverpool, parola di Keane

E non finisce qui. Keane ha considerato quasi casuali i due gol della Roma nel finale considerando praticamente chiuso il capitolo qualificazione. Per l'ex Red Devils non c'è nessuna possibilità di una nuova rimonta per i giallorossi in stile Barcellona: "Vergognoso. Hanno segnato due gol nel finale che coprono le crepe. Sono stati puniti dal Liverpool. La Roma può ripetere la rimonta fatta con il Barcellona? Non è quello che ha detto la gara dell'altra sera. Sicuramente giocheranno meglio, ma sono stati fatti a brandelli dal Liverpool che poteva segnare 10 gol. I Reds saranno delusi per i due gol concessi alla fine ma non vedo una Roma che può rimontare. Il Liverpool è stato incredibile. Intensità, ritmo, qualità. Secondo me non c’è scampo per la Roma”.

La risposta di Di Francesco a Keane

Le parole di Keane sono arrivate ovviamente anche a Trigoria. Eusebio Di Francesco, stuzzicato sulle stesse dai cronisti è sembrato stizzito e ha risposto in questo modo alle dichiarazioni dell'ex centrocampista irlandese: "Le parole di Keane? Non so che lavoro faccia, non mi interessa. Non gli devo alcuna risposta. Sono cose dette anche prima della gara col Barcellona. Le risposte è giusto darle in campo".