Giocare d'anticipo ed entrare in tackle, se necessario. Rio Ferdinand è stato uno dei difensori più rocciosi e forti del Manchester United e della Nazionale. In campo ‘non faceva complimenti' e non ha perso le ‘buone abitudini' nemmeno oggi che è passato dall'altra parte della scrivania indossando i panni dell'opinionista. Al termine della semifinale di andata giocata ad Anfield Road e vinta dal Liverpool per 5-2 ha criticato duramente sistemazione in campo e atteggiamento tattico scelti da Eusebio Di Francesco per affrontare i Reds.

Non ingannino gli ultimi dieci minuti, quando con l'uscita di Salah (mattatore dell'incontro) e col risultato sul 5-0 la disattenzione dei padroni di casa ha aiutato i capitolini: per l'ex centrale dei ‘diavoli rossi' il tecnico della Roma ha fatto la figura del dilettante allo sbaraglio schierando "una formazione ridicola".

Quali sono le imputazioni contestate all'allenatore italiano? Non essere riuscito a creare una gabbia per disinnescare Salah, aver concesso (e perso) sistematicamente tutti i duello uno-contro-uno ingaggiati dal tridente Reds, essere rimasto in balia delle accelerazioni del Liverpool almeno fino a quando il Liverpool stesso non ha alzato il piede dal pedale…

Credo che la Roma vista in campo ad Anfieled Road sia stata semplicemente ridicola – ha ammesso Ferdinand ai microfoni di BT Sport -. In che modo è stata schierata? E quell'atteggiamento tattico, poi, sembrava scolastico non europeo. Forse Di Francesco non ha avuto tempo di vedere le partite del Liverpool di questa stagione, come portano il pressing e verticalizzano.

Nel dettaglio quali sono le obiezioni tattiche mosse da Ferdinand al tecnico della Roma? Essenzialmente due, significative per quel che è stato l'approccio alla partita in una serata molto particolare come può esserlo una semifinale di Champions.