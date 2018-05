Come e dove trovare la forza di rimettersi in piedi e indossare nuovamente i guantoni, dopo la terribile notte di Kiev? Il day after della finale di Champions League è ancor più difficile dei momenti immediatamente successivi al fischio finale di Real-Liverpool per Loris Karius. Le sue due papere che hanno spianato la strada al terzo successo consecutivo delle merengues, sono due macchie che rimarranno per sempre nella carriera del portiere tedesco classe 1993. Lacrime, disperazione, scuse plateali ai suoi tifosi e incoraggiamento da parte degli avversari per Karius che nella domenica probabilmente più nera della sua carriera si è chiuso nel silenzio.

Karius, carriera a rischio dopo Real-Liverpool, parola di Kahn

A parlare di lui e del suo stato d'animo ci ha pensato un suo celebre connazionale, ovvero il grande ex del Bayern e della Nazionale tedesca Oliver Kahn. Intervenuto nelle vesti di commentatore per la ZDF, la grande gloria del calcio teutonico ha parlato così degli errori dell'estremo difensore del Liverpool: "Togliersi una serata così dalla testa non è facile, può distruggere tutta una carriera. Se giocherà bene non interesserà a nessuno e lo dovrà accettare. Il problema è che ci sono persone talmente cretine che gli ricorderanno sempre i suoi errori"

Il peggio deve ancora venire per Karius

Quello che è certo è che Kahn di errori se ne intende. L'ex portiere protagonista di tanti splendidi interventi e famoso per il suo carisma, ha commesso anche qualche papera. Una tra tutte quella nella finale dei Mondiali del 2002, quando il premio già incassato di miglior giocatore del Mondiale gli giocò un brutto scherzo con il clamoroso errore costato l'1-0 a favore del Brasile laureatosi poi campione del mondo. Ecco allora, che l'opinionista non è stato tenero con Karius per il quale il peggio deve ancora arrivare: "Quello che ha provato al termine della partita non è nulla in confronto a quello che proverà oggi e tutte le volte che ci ripenserà".

Quale futuro per Karius al Liverpool

Un periodaccio dunque per Karius che trascorrerà delle vacanze a dir poco particolari. Sarà l'occasione giusta per rilassarsi, osservando magari i suo connazionali impegnati al Mondiale di Russia. Non è il momento migliore per parlare del futuro, che almeno sulla carta parla di un lungo matrimonio con il Liverpool fino al 2021. Attenzione però alle indiscrezioni di mercato provenienti da oltremanica che parlano del forte interesse dei Reds per un altro portiere. Al momento il nome più gettonato è quello di Gianluigi Donnarumma