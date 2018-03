Non è solo il Tottenham, ma tutta l'Inghilterra del calcio a vivere ore di attesa con il fiato sospeso. Le condizioni di Harry Kane, hanno catalizzato l'attenzione oltremanica, dopo il brutto infortunio alla caviglia rimediato dal bomber nell'ultimo match di Premier in casa del Bournemouth. I tabloid inglesi, in attesa degli esami strumentali, hanno evidenziato il rischio di uno stop prolungato per la punta che potrebbe addirittura essere costretta a saltare il Mondiale.

Infortunio alla caviglia per Kane dopo uno scontro con Begovic

Il fattaccio è avvenuto durante l'ultimo match di Premier tra il Bournemouth e il Tottenham. Intorno alla mezz'ora, Kane nel tentativo di raggiungere la sfera si è scontrato con Begovic. Il portiere avversario in uscita ha anticipato l'attaccante, e la caviglia di quest'ultimo è rimasta sotto le gambe del numero 27 con una rotazione innaturale. Molto dolorante, il centravanti è stato costretto al cambio pur uscendo sulle sue gambe. Nel post partita, ha lasciato lo stadio con un tutore per impedirgli ulteriori movimenti all'arto infortunato.

Inghilterra con il fiato sospeso. Mondiali a rischio per Kane

Nelle prossime ore arriveranno gli esami del caso, ma il timore è quello che la sua stagione possa essere finita. Solo le analisi strumentali permetteranno di valutare l'entità del problema di Kane. Basti pensare a quanto accaduto a Neymar che dopo l'intervento post infortunio alla caviglia è stato costretto a chiudere in anticipo la sua annata con il Psg. Il Mondiale per il brasiliano non è a rischio, ed è questa la speranza di tutti i tifosi inglesi anche per Kane. Difficile pensare ad un'Inghilterra senza quello che è attualmente il miglior centravanti capace in questa stagione di segnare 35 reti.

Pochettino, il Tottenham e il calcio inglese sperano nel recupero di Kane

Mister Pochettino, ancora accigliato per l'eliminazione in Champions per mano della Juventus, nel post partita si è espresso così sull'infortunio della sua punta di diamante, con parole ottimistiche: Harry ha subito un infortunio che è alla stessa caviglia a cui si è infortunato prima. Speriamo che non sia un problema enorme. Harry ha un grande carattere ed è positivo. Siamo, ovviamente, delusi dal suo problema, ma, se sei positivo, il recupero inizia ora.