Mauricio Pochettino ha subito un’altra cocente delusione mercoledì scorso. Il Tottenham ha fallito ancora una volta un appuntamento importante ed è stato eliminato, dalla Juventus, negli ottavi di finale di Champions League. Dopo la partita l’allenatore argentino era rammaricato, se l’è presa con gli episodi e ha detto che la squadra di Allegri ha vinto nonostante abbia effettuato solo tre tiri in porta. Ora però le parole di Pochettino dopo quella sconfitta cambiano, e l’allenatore degli ‘Spurs’ lancia un’accusa alla Juventus.

Le accuse di Pochettino a Marotta e Agnelli

L’allenatore del Tottenham ha detto chiaro e tondo che la Juventus, con il presidente Agnelli e l’a.d. Marotta ha messo pressione sull’arbitro Szymon Marciniak, che pure nel primo tempo non aveva decretato un calcio di rigore ai bianconeri, per un netto fallo di Vertonghen su Douglas Costa. Pochettino sostiene di aver visto prima e dopo la partita il presidente juventino con l’arbitro, e con lui c’era anche Marotta: “Prima della partita c’era Agnelli, dopo c’era Agnelli, con lui Marotta. Ho visto che nell’intervallo entrambi hanno fatto pressione nei confronti dell’arbitro”.

Il Tottenham deve diventare forte anche fuori dal campo

Insomma un’accusa diretta e circostanziata quella di Pochettino, tecnico di origini piemontesi, che ha ribadito il concetto cercando di mascherare le sue parole, ma non c’è riuscito perché evidentemente la delusione per l’eliminazione è ancora molto forte. L’ex difensore ha prima detto che la pressione della Juve non ha inciso sull’esito dell’incontro, ma ha dato un consiglio al suo presidente