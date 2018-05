La Juventus dopo aver realizzato il quarto ‘doblete’ consecutivo si tufferà sul mercato e rinforzerà ulteriormente la propria squadra. Marotta è pronto a comprare un big e forse pure a cederne uno, magari Higuain. La squadra verrà rinforzata in molti reparti, alcuni colpi sono stati già effettuati e verranno ufficializzati presto, ma c’è da rinforzare la fascia sinistra. Perché con l’addio di Asamoah, la probabile partenza di Alex Sandro e l’infortunio di Spinazzola Marotta dovrà comprare ben due esterni.

Dopo Buffon e Lichsteiner ha dato l’addio anche il ghanese Asamoah, che lascia dopo sei scudetti vinti e passa all’Inter. Per la sua sostituzione non parevano esserci problemi, perché di ritorno dopo due anni di prestito molto proficui all’Atalanta c’è Leonardo Spinazzola, che però si è operato al crociato e tornerà a giocare in autunno. E così la Juventus mentre prova a capire il destino di Alex Sandro, che sente sempre le sirene inglesi, si tuffa su Ismaily, terzino sinistro dello Shakhtar Donetsk.

Se dovesse partire Alex Sandro la Juventus prenderà un giocatore di prima fascia: Darmian, in uscita dallo United, favoritissimo su Felipe Luis dell’Atletico Madrid. Ma chiunque arriverà ha bisogno di un’alternativa valida e con forza si fa il nome di questo difensore brasiliano Ismaily Gonçalves dos Santos, noto solo come Ismaily che ha sviluppato gran parte della sua carriera in Europa.

Chi è Ismaily? Nato nel gennaio del 1990, dopo aver giocato un’ottantina di partite in patria, vola in Portogallo con cui veste le maglie di tre squadre diverse e disputa quattro stagioni. Nel 2013 Lucescu lo porta allo Shakhtar Donetsk, con cui vince la bellezza di dodici trofei. Il suo valore di mercato non è altissimo, circa 7 milioni, nonostante un buon bottino di gol e assist, anche in questa stagione.