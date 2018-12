Segui i soldi e troverai la strada. Quella della Juventus conduce verso i top club d'Europa, segnando un distacco netto rispetto alle maggiori società della Serie A e compiendo un altro passo verso quell'Olimpo del calcio continentale che molte società vorrebbero realizzare dando vita alla cosiddetta Super Lega. Cos'è? Un campionato riservato alle big, a quei club che – investimenti alla mano – possono permettersi calciatori/marziani alla Cristiano Ronaldo, ingaggi milionari, il meglio di quello che c'è in circolazione per giocarsi la leadership europea a prescindere dalla Champions.

Grazie al rinnovo del contratto di sponsorizzazione con Adidas è in questa direzione che va (anche) il club bianconero forte del nuovo accordo che scatta dalla stagione 2019/2020 e fino al 2027 prevede introiti per 408 milioni di euro (51 a stagione, più del doppio rispetto ai 23/25 di parte fissa al momento). Cosa significa? Semplice: la Juventus entra nella Top 10 delle sponsorizzazioni (che per adesso vede Barcellona e Real Madrid dominare la speciale classifica) e si può dire che guadagnerà quanto l'intero parco sponsorizzazioni di tutta la Serie A.

Effetto Cristiano Ronaldo. La Casa tedesca, inoltre, ha previsto un'integrazione rispetto all'intesa attuale: entro il 31 dicembre verserà un premio di rendimento di 15/18 milioni di euro in virtù "dell’eccellente performance della partnership a livello commerciale – si legge nella nota – e di accresciuta visibilità del brand Juventus nel 2018".

Bonus variabili in base a volumi di vendita e risultati. La somma di 51 milioni a stagione è destinata ad aumentare. C'è una variabile, le cosiddette royalties addizionali, che contribuisce a far lievitare gli introiti nel caso vengano superati determinati volumi di vendita e raggiunti importanti risultati. A questi capitali vanno aggiunti anche i milioni che arriveranno dalla gestione del merchandising: l'anno scorso ha portato nelle casse bianconere 27.8 milioni di euro ma con l'arrivo di CR7 e la conquista di ulteriori trofei a livello di squadra e personale (provate a immaginare cosa accadrebbe se Ronaldo vincesse la classifica marcatori al primo anno in Italia…) la cifra destinata almeno a raddoppiare.

La Top 10 delle sponsorizzazioni in Europa

1. Barcellona – 105 milioni a stagione (Nike – 2026)

2. Real Madrid – 110 milioni a stagione (Adidas – 2030)

3. Man. United – 85 milioni a stagione (Adidas – 2024)

4. Bayern Monaco – 60 milioni a stagione (Adidas – azionista)

5. Chelsea – 60 milioni a stagione (Nike – 2031)

6. Arsenal – 33 milioni (Puma – 2018), 66 (Adidas 2019/2024)

7. Man. City – 55 milioni di euro (Nike)

8. Juventus – 51 milioni a stagione (Adidas – 2027)

9. Tottenham – 33 milioni a stagione (Nike – 2033)

10. Liverpool – 31 milioni a stagione (New Balance – 2024)

Juve di un altro pianeta, il divario con altre big di A

Impossibile reggere il confronto con la Juventus dentro e fuori dal campo. L'adeguamento contrattuale con l'Adidas segna un divario netto con le altre maggiori squadre di Serie A. La differenza è macroscopica, come indicato dalle cifre: ovvero, quattro volte e mezzo in più di quanto incassa il Milan da Puma (12 milioni); 6 volte in più di quanto Kappa versa nelle casse del Napoli (8.5 milioni), oltre 10 volte in più rispetto a quanto ricevono Roma e Inter (4/4.3 milioni) dalla Nike. Quello dei nerazzurri in particolare ha subito una diminuzione consistente per l'assenza dalla Champions ma tornerà sui 10 milioni nell'esercizio in corso grazie anche al ritorno nelle Coppe.