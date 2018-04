I record sono fatti per essere battuti. Alcuni di questi, però, sono molto difficili da superare. Quelli di Cristiano Ronaldo, ad esempio, sono destinati a rimanere inavvicinabili per molto tempo…forse per sempre. Proprio il fenomeno del Real Madrid, ha contribuito a farne cadere uno importante: quello dell'Allianz Stadium. Dopo la rete dell'ex Leonardo Bonucci, che ha fermato a 959 minuti il record d’imbattibilità dei bianconeri, il numero sette del Real Madrid ha infatti contribuito a violare lo Stadium con il passivo più pesante registrato da sette anni ad oggi.

Prima del successo madridista in Champions League, dalla nascita del nuovo impianto piemontese nessuno aveva mai vinto con un passivo così largo a Torino ed era addirittura dal 2013, contro il Bayern Monaco, che la Juventus non perdeva in Europa con almeno due reti di differenza.

L'incubo della vecchia signora

Una disfatta storica per la società campione d'Italia che, al di là delle sconfitte con Bayern Monaco e Real Madrid, in Italia ha perso in casa soltanto con Inter, Lazio, Udinese, Fiorentina e Sampdoria. "C'è grande dispiacere per la sconfitta – ha dichiarato a fine gara Gigi Buffon, ai microfoni di Premium – ma è anche vero che quando incontri certi avversari è giusto riconoscere che sono semplicemente e oggettivamente più forti. Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario che va equiparato ai Maradona, ai Messi, ai Pelé".

Nella disamina del portiere juventino, oltre all'amarezza per aver probabilmente detto addio all'Europa, c'è anche un po' di consolazione. Diventato la bestia nera della squadra di Massimiliano Allegri, dopo il ritorno del Bernabeu (almeno per quest'anno) CR7 avrà finito di regalare prodezze contro la Juventus: squadra che, insieme al Bayern Monaco, è diventata la vittima preferita del Pallone d'Oro. Con quelli di ieri, sono infatti 9 i gol realizzati in Champions League ai bianconeri.