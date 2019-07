Le notizie di calciomercato di oggi confermano che la Juventus fa sul serio per Romelu Lukaku. Le ultime indiscrezioni raccontano del possibile affondo della Vecchia Signora (il vice presidente Nedved in occasione dei sorteggi ha dichiarato "stiamo lavorando") che potrebbe mettere sul piatto Paulo Dybala, valutato 100 milioni di euro. Uno scambio, più conguaglio per i bianconeri, che piazzerebbero una plusvalenza importante. Resta da capire la volontà dell'argentino e se quest'ultimo accetterà o meno la prospettiva di lasciare Torino. Fondamentale il colloquio con Maurizio Sarri.

Romelu Lukaku-Juventus, le notizie di calciomercato di oggi

Romelu Lukaku è un obiettivo concreto della Juventus. Le ultime notizie di calciomercato raccontano della volontà concreta dei bianconeri di puntare sul bomber che piace molto anche all'Inter. Come confermato dall'ad nerazzurro Marotta nella giornata di ieri, è stata presentata un'offerta considerata congrua al Manchester United, che però non potrebbe non bastare. La Juventus infatti potrebbe mettere sul piatto nella trattativa con i Red Devils, una cifra superiore ai 60 milioni della società milanese. Lo stesso Pavel Nedved in occasione del sorteggio del calendario di Serie A ha dichiarato: "Lukaku? Noi ci sentiamo forti e questo è normale quando vinci otto scudetti consecutivi. Cerchiamo di rinforzare ancora la squadra, ma non entrerei nel dettaglio. Non entro nei dettagli, può parlare Paratici. Riceviamo proposte, abbiamo delle offerte, delle chiacchierate e poi decideremo. Stiamo lavorando"

Juventus, Romelu Lukaku e lo scambio con Paulo Dybala nelle notizie di oggi sulle trattative

La trattativa tra Juventus e Manchester United per Romelu Lukaku, potrebbe registrare anche l'inserimento di Paulo Dybala. Le ultime notizie di mercato riportate da Sky, raccontano della volontà dei bianconeri di sacrificare l'argentino per arrivare al belga. L'ex Palermo valutato 100 milioni di euro, spingerebbe i Red Devils ad aggiungere un conguaglio al cartellino di Lukaku che si aggira attualmente su cifre vicine agli 80 milioni di euro.

Perché lo scambio Lukaku-Dybala converrebbe a Juventus e Manchester United

Nonostante il malumore dei tifosi della Juventus che non vogliono privarsi del numero 10, l'operazione gioverebbe sulla carta ad entrambe le società. Se il Manchester United troverebbe con Dybala la seconda punta da inserire nel suo attacco, i bianconeri avrebbero l'erede di Higuain destinato ormai alla cessione. Il tutto senza considerare anche il tornaconto economico, con entrambi i club che piazzerebbero una plusvalenza (minima quella dello United, super quella della Juventus che per acquistare Dybala dal Palermo ha speso 40 milioni di euro).

Cosa manca alla conclusione della trattativa, tutto dipende da Dybala

Cosa manca dunque per portare fino in fondo la trattativa? L'ultima parola a quanto pare spetta a Dybala che nei giorni scorsi aveva manifestato la volontà di restare alla Juventus. Sarà fondamentale il colloquio con Sarri, dopo il suo ritorno anticipato dalle vacanze. Nel frattempo Nedved ha parlato così del numero 10 bianconero: "Ci sono delle proposte e degli interessamenti, però attendiamo qualcosa di concreto per poter decidere con calma". Parole sufficienti per alimentare voci sul futuro de La Joya.