Dopo aver saltato la trasferta di Parma, perché in ritardo di condizione dopo il lungo recupero dal problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, Aaron Ramsey rischia di rimanere fuori anche per il big match che la Juventus giocherà contro il Napoli nel prossimo weekend all'Allianz Stadium. Il centrocampista ex Arsenal, ha infatti saltato anche l'ultimo allenamento con la squadra alla Continassa a causa di una leggera lombalgia: un problema che verrà rivalutato nelle prossime ore.

A confermare lo stop del giocatore, è stato lo stesso club campione d'Italia con una nota ufficiale pubblicata sul sito e rilanciata dai canali social. Primo grande acquisto della Juventus, club con il quale ha firmato un contratto di quattro anni, il gallese ha fino ad ora giocato soltanto venti minuti con la maglia bianconera, in occasione dell'ultima amichevole pre-campionato contro la Triestina.

L'erede di Marchisio

In attesa di capire se sarà regolarmente in panchina Maurizio Sarri, colpito da una polmonite e in forse fino all'ultimo test medico di venerdì prossimo, la Juventus rischia dunque di presentarsi davanti al Napoli di Carlo Ancelotti con un centrocampista in meno a disposizione. "Quando sarò al top? Vengo da un infortunio, ma sto facendo progressi al momento. Sto lavorando duramente per riprendermi al massimo nel più breve tempo possibile", ha spiegato il nuovo numero 8 bianconero durante la sua presentazione.

"Quando ho saputo che la Juve era interessata a me ho pensato subito che era uno dei club più importanti al mondo e ho pensato sarebbe stato bello giocare a livelli così alti – ha aggiunto il gallese – Poi è anche una sfida per me, una nuova esperienza, nuovi stili di vita, sono preparato a questa idea pur sapendo che può essere difficile. Sono pronto e non vedo l'ora di poter abbracciare questa sfida".