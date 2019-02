Atletico Madrid-Juventus, sfida d'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 20 febbraio al Wanda Metropolitano, potrebbe rappresentare per i due club anche un'occasione per parlare di calciomercato. Nel mirino della Juventus infatti c'è il difensore dei Colchoneros Stefan Savic, l'ex viola accostato a più riprese anche in passato ai bianconeri. Il serbo classe 1991 potrebbe essere uno degli obiettivi per il restyling del reparto arretrato in programma nella prossima sessione estiva di trattative per i bianconeri.

Juventus, Stefan Savic nelle ultime notizie di calciomercato

Stefan Savic è un obiettivo di mercato concreto per la Juventus a giugno. Come riportato da Tuttosport nella prossima finestra estiva di trattative i bianconeri potrebbero affondare il colpo per l'ex difensore della Fiorentina sull'agenda del direttore sportivo Paratici già da diversi mesi. Il calciatore classe 1991 dal canto suo gradirebbe l'ipotesi di un ritorno in Italia, con i primi contatti che sarebbero dunque stati positivi.

Juventus-Savic, le cifre della trattativa e il valore di mercato

Stefan Savic è legato all'Atletico Madrid da un contratto in scadenza nel 2020. Nonostante il giocatore trovi poco spazio nell'undici titolare, la sua quotazione di mercato secondo i siti specializzati è di circa 40 milioni di euro. Una cifra destinata ad abbassarsi, considerando che l'ex della Fiorentina tra due estati potrebbe liberarsi a zero. Ecco allora che se fosse lo stesso Savic a spingere per un addio, la trattativa potrebbe diventare in discesa per la Juventus. D'altronde i colchoneros potrebbero cedere Savic per puntare su un altro difensore in entrata per sostituire il baluardo Godin destinato all'Inter

Quali sono gli obiettivi di calciomercato della Juventus per la difesa

Stefan Savic potrebbe non essere l'unico obiettivo della Juventus. La società bianconera alla luce dell'addio di Barzagli e dell'età non più giovanissima di Chiellini e Bonucci potrebbe optare per un vero e proprio restyling del suo reparto arretrato. Oltre a quello di Savic, il nome più caldo è quello del giovane talento dell'Ajax e della nazionale olandese de Ligt sul quale però c'è forte l'interesse del Barcellona. Nel mirino anche Eder Militao giovane difensore del Porto reduce da un'ottima prestazione contro la Roma. Chiuso invece l'affare Romero con il Genoa anche se l'argentino dovrebbe restare in rossoblu in prestito nella prossima stagione.