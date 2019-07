Quale futuro per Paulo Dybala? L'argentino resterà alla Juventus o sarà sacrificato sul mercato in vista di ulteriori colpi in entrata? Le ultime notizie di calciomercato aprono al possibile addio del numero 10, che dopo 4 anni potrebbe lasciare Torino, solo nel caso in cui dovessero però arrivare delle proposte all'altezza. Potrebbe essere fondamentale l'incontro tra il giocatore e Maurizio Sarri che ha aperto ad un suo possibile utilizzo anche da falso nueve. Senza le giuste garanzie il 10 potrebbe cambiare aria.

Calciomercato Juventus, quale futuro per Paulo Dybala

Paulo Dybala si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, post Copa America, prima di tornare a lavorare con la Juventus. Nonostante un contratto fino al 2022 con la società bianconera, il futuro dell'argentino a Torino è tutt'altro che certo. Se la Juventus, già molto attiva sul mercato in entrata, dovesse effettuare altri colpi (come quello per Federico Chiesa), allora il numero 10 potrebbe anche essere sacrificato. A patto che arrivino però delle offerte all'altezza. La valutazione di Paulo Dybala in caso di disponibilità ad una cessione è di circa 120 milioni di euro. Una somma importante ma che club come Psg o Manchester United fortemente interessati al calciatore (si è parlato anche di suggestive ipotesi di scambio con Neymar o Pogba) potrebbero essere disposte ad investire.

Perché Dybala può lasciare la Juventus, decisivo l'incontro con Sarri

E Dybala? L'argentino vuole o meno restare alla Juventus? Il giocatore al rientro dalle ferie parlerà con Maurizio Sarri, per capire quale sarà il suo utilizzo nella nuova squadra che ha in mente il tecnico. Un confronto che potrebbe rivelarsi fondamentale, perché nel caso in cui la Joya non dovesse avere garanzie di un posto da titolare, potrebbe arrivare l'apertura ad un addio a Torino per una nuova avventura professionale con buona pace del contratto fino al 2022.

Come potrebbe giocare Dybala nella nuova Juventus di Sarri, le scelte del mister

Nel frattempo proprio l'allenatore della Juventus alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per l'International Champions Cup, ha parlato proprio del futuro di Dybala. Apertura ad un possibile utilizzo da centravanti dell'argentino, che potrebbe giocare da falso nueve con Cristiano Ronaldo a sinistra: "Potrebbe fare facilmente il falso nueve ma potremmo anche trovare soluzioni diverse, e potrebbe giocare come trequartista di raccordo, alle spalle di due attaccanti".