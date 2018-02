In attesa di tornare in campo per la sfida di ritorno con il Tottenham in Champions League, la vecchia signora si è messa comoda sul divano per osservare le due squadre con le quali dovrà confrontarsi a breve: l'Atalanta e il Napoli. A poche ore dalla sfida dell'Allianz Stadium, che metterà di fronte i campioni d'Italia proprio ai nerazzurri di Bergamo, Miralem Pjanic ha infatti parlato del pareggio e dell'eliminazione della Dea e della vittoria inutile della formazione di Sarri in Germania.

"Ho visto la sfida della squadra di Gasperini contro il Borussia – ha spiegato il bosniaco, davanti ai microfoni di Sky – E' davvero un peccato che sia stata eliminata, perché ha giocato molto bene. È un'ottima squadra e dovremo fare attenzione. L'Atalanta ha qualità, corsa e giocatori molto interessanti".

La corsa Scudetto e il sogno del Triplete.

"È un peccato che il Napoli sia uscito dall'Europa League perché poteva arrivare fino in fondo è magari vincere questa competizione – ha inoltre aggiunto il centrocampista bianconero – Io penso che con il Napoli ce la giocheremo fino alla fine è potrebbe essere decisivo lo scontro diretto. Stanno andando a mille all'ora ma noi vogliamo vincere tutto. Siamo qui per vincere lo scudetto, per arrivare in fondo in Coppa Italia e in Champions League, pensiamo tutti a questo in modo compatto. Siamo dei giocatori che puntano a vincere tutto non solo una competizione".

Il sogno "Triplete" è dunque ancora vivo per la squadra di Massimiliano Allegri. Per la truppa bianconera, non sarà però semplice perché il risultato di Torino, maturato con gli "Spurs", obbliga la Juventus ad una vera e propria impresa a Wembley. Per i campioni in carica sarà una sfida ad alto coefficiente di pericolosità, proprio come quella del prossimo 22 aprile quando allo Stadium arriverà la banda di Maurizio Sarri.