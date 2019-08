La nuova stagione è appena cominciata e lo Stadium di Torino si appresta ad aprire le sue porte per il primo big match del campionato: quello tra la squadra di Maurizio Sarri e il Napoli di Carlo Ancelotti. In attesa della seconda giornata di Serie A, l'impianto bianconero si è intanto regalato un restyling molto importante. Come ha comunicato anche lo stesso club del presidente Agnelli, l'Allianz Stadium da oggi è diventato ancor più sicuro.

Per cercare di contenere al massimo atteggiamenti violenti e cori offensivi, la Juventus ha infatti dotato il suo stadio di ulteriori sedici telecamere e di nuovi microfoni direzionali: il tutto per potenziare l'apparato di videosorveglianza dello Stadium, aumentare ulteriormente la sicurezza e monitorare con maggiore precisione i cori provenienti dalle curve.

La tecnologia al servizio della sicurezza

Nel comunicato pubblicato sul sito del club campione d'Italia, viene dunque spiegato che sono state installate "sette telecamere full HD nelle zone di accesso, con l'installazione di nove Panomera multifocali. Otto di queste, puntate sugli spalti, vanno a integrare le 14 già presenti e completano la copertura totale del catino, permettendo non solo di filmare qualsiasi evento si verifichi nell'impianto, ma di individuarne i responsabili con elevata precisione L'ulteriore Panomera, di ultimissima generazione, è posizionata tra i tornelli e le aree di accesso agli spalti in una zona particolarmente sensibile e ne consentirà la ripresa a 360 gradi".

"Inoltre sono stati installati dei nuovi microfoni direzionali a elevata sensibilità, che permetteranno di registrare e sezionare l’audio dagli spalti in modo da poter identificare con maggiore precisione la provenienza di cori o altre manifestazioni verbali. Infine nel settore Est dell'impianto sono stati installati dei nuovi metal detector a portale, per facilitare l'afflusso del pubblico e diminuire i tempi di attesa per l'accesso allo stadio".