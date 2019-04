Quale sarà il futuro di Moise Kean? Non ci sono dubbi sulla permanenza alla Juventus del giovane talento esploso in questa fortunata stagione che gli ha permesso anche di conquistare la Nazionale. Le ultime notizie di calciomercato raccontano del possibile rinnovo del bomber classe 2000 con il club di Corso Galileo Ferraris. La Juve infatti è pronta a mettere sul piatto del procuratore Mino Raiola un prolungamento del contratto fino al 2024 con un ritocco dello stipendio importante. Quanto guadagnerà Kean? Circa 2 milioni a stagione.

Juventus, le ultime notizie sul rinnovo del contratto di Moise Kean

La Juventus non vuole correre il rischio di Moise Kean. L'exploit del giovane bomber capace di segnare 7 gol in 13 partite, consacrandosi anche in Nazionale, ha fatto drizzare le antenne di mercato di numerosi club in Europa. I bianconeri sanno di avere tra le mani un gioiello e a tal proposito sono già pronti a blindarlo attraverso il rinnovo del contratto. Attualmente il classe 2000 è legato alla Vecchia Signora fino al 2020. La Juventus, come riportato da Tuttosport offre un prolungamento fino al 2024, ovvero con 4 stagioni in più.

Quanto guadagnerà Moise Kean alla Juventus dopo il rinnovo del contratto

La trattativa con il procuratore del ragazzo, Mino Raiola, è ben avviata anche perché la Juventus ha offerto un vantaggioso ritocco dell'ingaggio per Moise Kean. Quest'ultimo dovrebbe passare dal percepire circa 550mila euro a stagione, ad incassarne 2 milioni. Stipendio quadruplo dunque per la punta che raggiungerebbe così nella speciale classifica dei giocatori più pagati De Sciglio, scavalcando Spinazzola.

Kean rinnova e mette fine alle indiscrezioni di mercato

Nelle prossime settimane, con la Juventus già certa del suo ottavo scudetto consecutivo, potrebbe arrivare l'ufficialità del rinnovo del giovane attaccante. In questo modo si metterebbero a tacere anche le voci di mercato relative all'interesse di club come l'Ajax per Kean. Quest'ultimo che ha attualmente una quotazione di mercato vicina ai 20 milioni di euro, nella prossima stagione sarà dunque ancora bianconero con la possibilità di contare su un minutaggio maggiore